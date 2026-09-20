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सहारनपुर में नकली करेंसी मामले में दो और गिरफ्तार, करेंसी चेस्ट तक जाली नोट पहुंचाने वाले की तलाश में NIA

नकली करेंसी मामले में दो और गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर : पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की सहारनपुर स्थित करेंसी चेस्ट से मिले 17.29 करोड़ रुपये के नकली नोटों के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने रविवार को दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामले में अब तक चार आरोपी पकड़े जा चुके हैं. NIA अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि करोड़ों रुपये के नकली नोट बैंक की करेंसी चेस्ट तक कैसे पहुंचे और इस पूरी साजिश में बैंक के अंदर और बाहर कौन-कौन लोग जुड़े थे. NIA के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सदर थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर कदीम निवासी मुकेश कुमार और सरसावा थाना क्षेत्र के गांव कल्याणपुर निवासी राजेंद्र कुमार के रूप में हुई है. जांच एजेंसी के अनुसार, दोनों पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी आदेश चौधरी के करीबी सहयोगी हैं. एजेंसी दोनों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि नकली नोटों की आवाजाही में उनकी क्या भूमिका थी और करेंसी चेस्ट तक उनकी पहुंच किस तरह बनी. इस मामले में NIA ने सबसे पहले 7 सितंबर को अमित कुमार को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 15 सितंबर को PNB करेंसी चेस्ट से जुड़े संविदा चालक आदेश चौधरी को पकड़ा गया. अब मुकेश कुमार और राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी हुई है. लगातार हो रही गिरफ्तारियों से जांच बैंक के अंदर की गतिविधियों से आगे बढ़कर करेंसी की आवाजाही और उससे जुड़े लोगों तक पहुंच गई है.