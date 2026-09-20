सहारनपुर में नकली करेंसी मामले में दो और गिरफ्तार, करेंसी चेस्ट तक जाली नोट पहुंचाने वाले की तलाश में NIA
सहारनपुर में करेंसी चेस्ट से 17.29 करोड़ रुपये के नकली नोट मिले थे. मामले में अब तक चार पकड़े जा चुके हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 10:06 PM IST
सहारनपुर : पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की सहारनपुर स्थित करेंसी चेस्ट से मिले 17.29 करोड़ रुपये के नकली नोटों के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने रविवार को दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामले में अब तक चार आरोपी पकड़े जा चुके हैं. NIA अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि करोड़ों रुपये के नकली नोट बैंक की करेंसी चेस्ट तक कैसे पहुंचे और इस पूरी साजिश में बैंक के अंदर और बाहर कौन-कौन लोग जुड़े थे.
NIA के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सदर थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर कदीम निवासी मुकेश कुमार और सरसावा थाना क्षेत्र के गांव कल्याणपुर निवासी राजेंद्र कुमार के रूप में हुई है. जांच एजेंसी के अनुसार, दोनों पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी आदेश चौधरी के करीबी सहयोगी हैं. एजेंसी दोनों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि नकली नोटों की आवाजाही में उनकी क्या भूमिका थी और करेंसी चेस्ट तक उनकी पहुंच किस तरह बनी.
इस मामले में NIA ने सबसे पहले 7 सितंबर को अमित कुमार को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 15 सितंबर को PNB करेंसी चेस्ट से जुड़े संविदा चालक आदेश चौधरी को पकड़ा गया. अब मुकेश कुमार और राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी हुई है. लगातार हो रही गिरफ्तारियों से जांच बैंक के अंदर की गतिविधियों से आगे बढ़कर करेंसी की आवाजाही और उससे जुड़े लोगों तक पहुंच गई है.
एसएसपी अभिनंदन सिंह ने बताया कि मामला 29 अगस्त को सामने आया था. सहारनपुर के सदर बाजार थाने की पुलिस को PNB की करेंसी चेस्ट से 17.29 करोड़ रुपये फेस वैल्यू के नकली भारतीय नोट मिलने की सूचना मिली थी. शुरुआती जांच में बैंक के तीन कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध मिलने पर उन्हें निलंबित किया गया था. बाद में NIA ने 3 सितंबर को केस अपने हाथ में लेते हुए RC-02/2026/NIA/LKW के तहत जांच शुरू की.
जांच में सहारनपुर से RBI के जयपुर कार्यालय भेजी गई करीब 111 करोड़ रुपये की करेंसी की खेप भी महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है. बताया गया है कि 6 जुलाई को भेजी गई इस खेप में 500 रुपये के करीब 1,900 बंडल और 200 रुपये के 800 बंडल शामिल थे. NIA यह जांच कर रही है कि करेंसी की पैकिंग, रखरखाव और भेजने की प्रक्रिया के दौरान कहीं असली नोटों को हटाकर उनकी जगह नकली नोट तो नहीं रखे गए. साथ ही एजेंसी यह भी पता लगाने में जुटी है कि नकली नोट बैंकिंग नेटवर्क के जरिए आगे किसी शाखा या एटीएम तक पहुंचे थे या नहीं. NIA बैंक के रिकॉर्ड, करेंसी चेस्ट में हुई आवाजाही, CCTV फुटेज, लेनदेन और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को खंगाल रही है.
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