रामनगर प्रतिबंधित मांस बवाल मामला, पुलिस ने दो और आरोपियों को किया गिरफ्तार

पिकअप में कथित प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने दो और आरोपियों को अरेस्ट किया.

RAMNAGAR BANNED MEAT
पुलिस ने दो और आरोपियों को किया अरेस्ट (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 1, 2025 at 2:53 PM IST

3 Min Read
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में कथित प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने के मामले में वाहन चालक के साथ मारपीट प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. शनिवार को कोतवाली पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में अब तक कुल चार आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं.

कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान ग्राम कंचनपुर छोई निवासी विशाल उर्फ विकास और ग्राम टेढ़ा निवासी संजू उर्फ श्याम सिंह के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया. बता दें कि यह मामला 23 अक्टूबर का है, जब प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने की सूचना पर जमकर हंगामा हुआ था. वाहन चालक के साथ मारपीट की गई थी.

पीड़ित चालक की पत्नी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (गंभीर चोट पहुंचाना) और 190 (अवैध हमला व हिंसा) के तहत मुकदमा दर्ज किया था. कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि इस मामले में पहले ही दो आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि शनिवार को दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं और घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाने का कार्य भी किया जा रहा है. अब तक चार आरोपी जेल जा चुके हैं, शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.

गौर हो कि बीते दिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट में बीते दिन कथित गोमांस को लेकर हुए विवाद पर भी सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस मामले के वीडियो देखने के बाद पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. हाईकोर्ट ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और कोर्ट ने कहा कि इस मामले में साजिशकर्ताओं द्वारा किसके व्यावसायिक हितों की पूर्ति की जा रही थी.

कोर्ट का कहना था कि मामला वैचारिक न होकर व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों की पीठ पीछे के खेल का लगता है. नैनीताल हाइकोर्ट ने पुलिस कर्मचारियों, बैलपड़ाव इंचार्ज और कालाढुंगी एसओ की नाकामी पर भी जांच के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने पूछा कि वीडियो में अभियुक्तों के चेहरे साफ दिख रहे हैं, तो पुलिस उनको अब तक अरेस्ट क्यों नहीं कर पाई है. कोर्ट ने पुलिस से उस मुखबिर का पता लगाने को कहा जिसने भीड़ को गलत सूचना देकर उकसाया था.

