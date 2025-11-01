ETV Bharat / state

रामनगर प्रतिबंधित मांस बवाल मामला, पुलिस ने दो और आरोपियों को किया गिरफ्तार

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में कथित प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने के मामले में वाहन चालक के साथ मारपीट प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. शनिवार को कोतवाली पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में अब तक कुल चार आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं.

कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान ग्राम कंचनपुर छोई निवासी विशाल उर्फ विकास और ग्राम टेढ़ा निवासी संजू उर्फ श्याम सिंह के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया. बता दें कि यह मामला 23 अक्टूबर का है, जब प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने की सूचना पर जमकर हंगामा हुआ था. वाहन चालक के साथ मारपीट की गई थी.

पीड़ित चालक की पत्नी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (गंभीर चोट पहुंचाना) और 190 (अवैध हमला व हिंसा) के तहत मुकदमा दर्ज किया था. कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि इस मामले में पहले ही दो आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि शनिवार को दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं और घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाने का कार्य भी किया जा रहा है. अब तक चार आरोपी जेल जा चुके हैं, शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.