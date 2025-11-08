ETV Bharat / state

थाना प्रभारी की पिटाई मामला: दो और आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी

खूंटी में थाना प्रभारी की पिटाई मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

police station in charge beating case in Khunti
घटनास्थल की तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 8, 2025 at 1:07 PM IST

3 Min Read
खूंटी: थाना प्रभारी की पिटाई मामले में तोरपा अनुमंडल पुलिस ने दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान विजय सिंह उर्फ ​​संदीप सिंह रनिया थाना क्षेत्र के डिगरी बड़काटोली और सुखराम कोंगाड़ी गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र के सरिता लंगोटोली निवासी के रूप में हुई है. दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

सर्किल इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार सुखराम कोंगाड़ी ने घटना के बाद एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें सुखराम थाना प्रभारी और भीड़ द्वारा की गई मारपीट पर टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहा है.

सर्किल इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने बताया कि तीन थानों की टीमें थाना प्रभारी पर हुए हमले की जांच कर रही हैं. वायरल वीडियो की पुष्टि के बाद शुरुआत में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था. बाद में दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो और मारपीट में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और बाकी फरार आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

गौरतलब है कि थाना प्रभारी से मारपीट करने वाले छह लोगों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है. इन लोगों में बसिया थाना क्षेत्र के 20 वर्षीय सुखदेव झोरा उर्फ ​​भोको, रनिया क्षेत्र के जपुड़ झोरा टोली निवासी 24 वर्षीय सनेटर झोरा उर्फ ​​सोनू, डिगरी निवासी 45 वर्षीय जगतपाल सिंह उर्फ ​​चौथा, डिगरी निवासी 32 वर्षीय मेलानियस होरो, डिगरी निवासी 66 वर्षीय मार्शल कोंगारी और रनिया कनकलोया निवासी 42 वर्षीय पूनम भेंगरा शामिल हैं.

गौरतलब है कि 2 नवंबर को लोहागाड़ा में डाइर मेला लगा था, जहां विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल सशस्त्र बलों के साथ तैनात थे. मेले में विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल तैनात था. इसी बीच थाना प्रभारी को सूचना मिली कि दो गुटों के बीच मारपीट हो रही है. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी एक सिपाही के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने देखा कि कुछ लोगो नशे में धुत होकर आपस में झगड़ रहे थे.

थाना प्रभारी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन नशे में धुत कुछ लोगों ने अचानक उन पर हमला कर दिया और उन्हें बेरहमी से पीटा. जब कांस्टेबल ने उन्हें बचाने की कोशिश की, तो हमलावरों ने उनकी राइफल छीनने की कोशिश की. पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो ने बताया कि थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल अब खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज चल रहा है.

