पूर्व सरपंच हत्या मामले में दो और आरोपी गिरफ्तार, गुर्जर समाज ने चौथे आरोपी को गिरफ्तार करने की उठाई मांग

गुर्जर समाज ने चेतावनी दी है कि यदि हत्या का चौथा आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया तो अजमेर बंद का निर्णय किया जा सकता है.

Ex sarpanch murder case in Ajmer
बैठक को संबोधित करते समाज के जनप्रति​निधि (Etv Bharat Ajmer)
Published : February 21, 2026 at 5:40 PM IST

अजमेर: जिले के मांगलियावास थाना क्षेत्र के डुमाड़ा गांव में पूर्व सरपंच को एसयूवी से टक्कर मारकर हत्या करने के मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पूर्व सरपंच की हत्या से गुर्जर समाज में काफी आक्रोश है. समाज के लोगों ने पुलिस को दो दिन का अल्टीमेटम दिया है कि यदि चौथा आरोपी जल्द गिरफ्तार नहीं हुआ, तो गुर्जर समाज अगली रणनीति बनाएगा.

सीओ रामचंद्र चौधरी ने बताया कि डुमाड़ा गांव निवासी पूर्व सरपंच गोविंद राम गुर्जर को एसयूवी से टक्कर मारकर जान लेने के मामले में दो आरोपी गुरुदयाल और छगनलाल को गिरफ्तार किया गया है. गुरुदयाल गांव के सरपंच जगदेव का ताऊ है, जबकि छगनलाल वार्ड पंच हरदयाल का पिता है. उन्होंने बताया कि घटना के बाद ही मुख्य आरोपी परमेश्वर को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है और वारदात में प्रयुक्त गाड़ी भी जब्त कर ली गई है. पुलिस चौथे आरोपी की तलाश कर रही है. गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

ले सकते हैं अजमेर बंद का निर्णय : पूर्व सरपंच गोविंद राम गुर्जर की मौत से गुर्जर समाज में काफी आक्रोश है. रामगंज स्थित ऊबडा का देवड़ा में बैठक हुई, जिसमें आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई. पुलिस को दो दिन का अल्टीमेटम दिया गया है. पुलिस दो दिन में सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती, तो समाज अजमेर बंद का निर्णय ले सकता है. समाज की बैठक में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा, राजस्थान गुर्जर महासभा समेत विभिन्न समाज के संगठनों के पदाधिकारी और प्रबुद्ध जन मौजूद रहे.

यह था मामला: मांगलियावास थाना क्षेत्र के डुमाड़ा गांव में सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण का विरोध करने पर 11 फरवरी को आरोपियों ने पूर्व सरपंच गोविंद राम गुर्जर को एसयूवी से टक्कर मार दी थी. इस घटना में तीन अन्य ग्रामीण भी घायल हुए थे. गंभीर हालत में पूर्व सरपंच को जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 8 दिन बाद उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. घटना के बाद गोसाई गुर्जर समाज के लोगों ने मोर्चरी के बाहर धरना देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी.

हत्या में मदद करने वालों की भी हो गिरफ्तारी: राजस्थान देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा ने आरोप लगाया कि आरोपियों की गिरफ्तारी में लापरवाही की गई और उन्हें समय पर गिरफ्तार नहीं किया गया, जिससे समाज में आक्रोश व्याप्त है. समाज में यह संदेश गया कि कोई भी व्यक्ति धनबल और बाहुबल से अपराध कर सकता है. इससे समाज में अविश्वास पैदा हुआ और द्वेष का वातावरण बन गया. गुर्जर समाज ने आगामी रणनीति के लिए शनिवार को बैठक रखी थी, जिसमें पूर्व सरपंच गोविंद राम गुर्जर को श्रद्धांजलि दी गई. भडाणा ने कहा कि 48 घंटे के अंदर पुलिस ने करके दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उन्हें उम्मीद है कि पुलिस चौथे आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लेगी. उन्होंने यह भी मांग की कि घटना को अंजाम देने वाले चारों आरोपियों को जिन लोगों ने सहयोग दिया है, उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करे. गुर्जर समाज के पदाधिकारी हरि सिंह गुर्जर ने कहा कि यदि चौथा आरोपी जल्द गिरफ्तार नहीं हुआ, तो गुर्जर समाज की 11 सदस्यीय कोर कमेटी आगामी रणनीति बनाएगी.

