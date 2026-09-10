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हरियाणा पुलिस का 3 करोड़ की साइबर ठगी में बड़ा एक्शन, हैदराबाद से दो आरोपी गिरफ्तार

पंचकूला: जिला पंचकूला पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन के नेतृत्व में साइबर क्राइम टीम ने एक कंपनी के साथ हुई 3.16 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में हैदराबाद से और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पुन्नापुरेडी प्रवीन प्रसाद राजा निवासी हैदराबाद और वाकानागी रेड्डी निवासी जिला ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश, हाल निवासी हैदराबाद के रूप में हुई है. दोनों आरोपियों को 29 अगस्त 2026 को हैदराबाद से काबू किया गया, जिनका कोर्ट से रिमांड हासिल किया गया था.

वॉटसएप और लैपटॉप के जरिए ठगी: ये मामला एक निर्माण कंपनी के कार्यालय के वॉट्सएप और लैपटॉप को निशाना बनाकर की गई साइबर ठगी से जुड़ा बताया गया. साइबर ठगों ने पहले कंपनी के पुराने कारोबारी संपर्क का फायदा उठाते हुए एक फर्जी जिप फाइल वॉट्सएप के माध्यम से भेजी. फिर कंपनी के वॉट्सएप पर कंपनी संचालक के नाम से एक अन्य मोबाइल नंबर से संदेश भेजे गए. अकाउंटेंट को विश्वास में लेकर ठगों ने कंपनी के बैंक खातों का बैलेंस पूछा और विभिन्न बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करने के निर्देश दिए. इस दौरान कंपनी के खातों से कुल 3 करोड़ 16 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करवाए गए. बाद में कंपनी संचालक ने स्वयं फोन कर अकाउंटेंट को किसी भी प्रकार की आगे की ट्रांजेक्शन करने से रोक दिया, जिसके बाद पूरे साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ और पुलिस को शिकायत दी गई.

इनके खातों में पहुंची रकम: पुलिस जांच में सामने आया कि ठगी की रकम में से 1 करोड़ 6 लाख रुपये इंटीग्रेटेड वूमेन डेवलपमेंट सोसाइटी के बैंक खाते में और 80 लाख रुपये पुन्नापुरेडी पकाशास्त्रुलु प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में ट्रांसफर हुए थे. तकनीकी जांच के आधार पर साइबर क्राइम थाना टीम ने प्रभारी युद्धवीर सिंह की अगुवाई में कार्रवाई करते हुए पुन्नापुरेडी प्रवीन प्रसाद राजा और उसके साथी वाकानागी रेड्डी को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपने साथियों और बैंक खातों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी पुलिस को दी है. इस मामले में पंचकूला पुलिस अब तक कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

पहले गिरफ्तार हुए आरोपी: इससे पहले पुलिस ने चेन्नई से देवराजन एपी निवासी चेन्नई, पंडिश्वरी निवासी रामनाथपुरम, तमिलनाडु और सुशील गंजानन निवासी कोल्हापुर महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया था. इसके बाद हैदराबाद से पुन्नापुरेडी प्रवीन प्रसाद राजा और वाकानागी रेड्डी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है. पंचकूला पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन के अनुसार मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें विभिन्न स्थानों पर लगातार दबिश दे रही हैं. जांच में सामने आए अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी गहनता से जांच की जा रही है.