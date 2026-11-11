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देहरादून में ₹14 लाख की डकैती का CCTV फुटेज आया सामने, गुप्तकाशी से दो और आरोपी गिरफ्तार

देहरादून में ₹14 लाख की डकैती का CCTV फुटेज आया सामने ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: राजधानी देहरादून के पटेलनगर क्षेत्र में 14 लाख रुपए की दिनदहाड़े हुई डकैती की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. फुटेज में आरोपी पहले स्कूटी से टक्कर करवाकर विवाद शुरू करते दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद कार सवार लोगों के साथ मारपीट कर नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो जाते हैं. वहीं, मामले में दून पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपियों की संख्या सात हो गई है. बताया जा रहा है कि गिरफ्तार और फरार आरोपी हिंदू संगठन से जुड़े हैं.

पुलिस के मुताबिक, 7 नवंबर 2026 को राजेश कुमार सोनी अपने साथियों के साथ भूमि के सौदे के सिलसिले में 14 लाख रुपए लेकर जा रहे थे. इसी दौरान पटेलनगर कोतवाली क्षेत्र में इंद्रेश अस्पताल के पास कुछ युवकों ने उन्हें घेरकर मारपीट की और कार की पिछली सीट पर रखा नकदी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए. मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी.