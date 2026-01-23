पैसे लेकर लेकर सवाल पूछने का मामला: महुआ मोइत्रा पर केस चलाने के लिए जरूरी अनुमति पर फैसले के लिए दो महीने का मिला समय

ETV Bharat / state

इससे पहले लोकपाल ने याचिका दायर कर मामले में अभियोजन के लिए जरूरी अनुमति लेने के मामले पर फैसला करने को कहा था.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 23, 2026 at 5:25 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पैसे लेकर सवाल पूछने से जुड़े तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के मामले में अभियोजन चलाने के लिए जरूरी अनुमति लेने पर आदेश पारित करने के लिए लोकपाल को दो महीने का अतिरिक्त समय दे दिया है. जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने लोकपाल को दो महीने का अतिरिक्त समय देने का आदेश दिया.

लोकपाल ने याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर को आदेश दिया था कि एक महीने के अंदर इस मामले में अभियोजन के लिए जरूरी अनुमति लेने के मामले पर फैसला करें, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद शीतकालीन छुट्टियां शुरू हो गई. हाईकोर्ट ने पहले 12 नवंबर के लोकपाल के आदेश को निरस्त करते हुए यह आदेश दिया था. कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने के लोकपाल की अनुमति देने के आदेश को निरस्त कर दिया था.

हाईकोर्ट ने कहा था कि लोकपाल को महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का आदेश देने से पहले स्वीकृति के पहलू पर विचार करना चाहिए था. बता दें कि, 12 नवंबर को लोकपाल की फुल बेंच ने लोकपाल कानून की धारा 20(7)(ए) और धारा 23(1) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार हफ्ते में चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया था. महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में लोकपाल के इसी फैसले को चुनौती दी थी. उन्होंने कहा था कि लोकपाल का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है. लोकपाल ने अपना फैसला सुनाने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया.

सीबीआई ने जुलाई में लोकपाल को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. मामले में सीबीआई ने 21 मार्च, 2024 को महुआ मोइत्रा और कारोबारी हीरानंदानी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज की थी. महुआ मोइत्रा पर आरोप है उन्होंने हीरानंदानी से रिश्वत लेकर अडानी के बारे में सवाल पूछे थे और अपना लॉग-इन पासवर्ड भी हीरानंदानी से साझा किया था.

