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दो माह के मासूम का अपहरण! महराजगंज पुलिस ने दिल्ली से किया बरामद

महराजगंज से अपहृत बच्चा पुलिस ने दिल्ली से किया बरामद. ( ETV Bharat )

महराजगंज: परिवार की खुशहाली और अपनों की वापसी के अंधविश्वास ने तीन लोगों को इस कदर अंधा कर दिया कि उन्होंने दो माह के मासूम को ही निशाना बना लिया.

कथित तौर पर बच्चे की बलि देने की खौफनाक योजना के तहत घर में सो रहे दुधमुंहे बच्चे का अपहरण कर लिया गया, लेकिन महराजगंज पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों और सर्विलांस की मदद से महराजगंज से दिल्ली तक पीछा करते हुए कश्मीरी गेट बस स्टैंड से मासूम को सकुशल बरामद कर लिया. मामले में दो महिलाओं समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, ठूठीबारी थाना क्षेत्र के राजाबारी टोला रमजीता निवासी गोविंद ने तीन नवंबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि रात करीब दो से चार बजे के बीच अज्ञात व्यक्ति घर में घुसकर उसके दो माह के बेटे विक्की को उठा ले गया. मासूम का अपहरण! महराजगंज पुलिस ने दिल्ली से किया बरामद. (ETV Bharat) मामले की गंभीरता देखते हुए एसपी शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश पर ठूठीबारी पुलिस, एसओजी, स्वाट और डॉग स्क्वायड की टीमें गठित की गईं। जांच के दौरान 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. एक फुटेज में रात 3:57 बजे एक महिला बच्चे को लेकर जाती दिखाई दी. पुलिस ने बस चालक से पूछताछ और सीसीटीवी की कड़ियां जोड़ते हुए संदिग्ध महिला की पहचान घुघली क्षेत्र के कफवा गांव निवासी सावित्री के रूप में की.