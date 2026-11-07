दो माह के मासूम का अपहरण! महराजगंज पुलिस ने दिल्ली से किया बरामद
कथित तौर पर बच्चे की बलि देने को लेकर दुधमुंहे बच्चे का अपहरण कर लिया गया. महराजगंज पुलिस ने बरामद कर लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 2:12 PM IST|
Updated : November 7, 2026 at 2:42 PM IST
महराजगंज: परिवार की खुशहाली और अपनों की वापसी के अंधविश्वास ने तीन लोगों को इस कदर अंधा कर दिया कि उन्होंने दो माह के मासूम को ही निशाना बना लिया.
कथित तौर पर बच्चे की बलि देने की खौफनाक योजना के तहत घर में सो रहे दुधमुंहे बच्चे का अपहरण कर लिया गया, लेकिन महराजगंज पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों और सर्विलांस की मदद से महराजगंज से दिल्ली तक पीछा करते हुए कश्मीरी गेट बस स्टैंड से मासूम को सकुशल बरामद कर लिया. मामले में दो महिलाओं समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस के मुताबिक, ठूठीबारी थाना क्षेत्र के राजाबारी टोला रमजीता निवासी गोविंद ने तीन नवंबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि रात करीब दो से चार बजे के बीच अज्ञात व्यक्ति घर में घुसकर उसके दो माह के बेटे विक्की को उठा ले गया.
मामले की गंभीरता देखते हुए एसपी शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश पर ठूठीबारी पुलिस, एसओजी, स्वाट और डॉग स्क्वायड की टीमें गठित की गईं। जांच के दौरान 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई.
एक फुटेज में रात 3:57 बजे एक महिला बच्चे को लेकर जाती दिखाई दी. पुलिस ने बस चालक से पूछताछ और सीसीटीवी की कड़ियां जोड़ते हुए संदिग्ध महिला की पहचान घुघली क्षेत्र के कफवा गांव निवासी सावित्री के रूप में की.
सर्विलांस के जरिए उसकी लोकेशन ट्रैक करते हुए पुलिस टीम दिल्ली पहुंच गई. कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर सावित्री अपने साथी करण कुमार गौतम के साथ मासूम समेत मिल गई. बच्चे की पहचान पिता से कराकर उसे सकुशल बरामद कर लिया गया.
पूछताछ में सामने आया कि सावित्री, सरस्वती और करण ने नेपाल के बैरियहवा में एक कथित झाड़-फूंक करने वाले व्यक्ति की सलाह पर मासूम की बलि देने की योजना बनाई थी.
आरोपियों का अंधविश्वास था कि ऐसा करने से सरस्वती का वर्षों से लापता पति और बेटा वापस आ जाएंगे और परिवार में हो रही अकाल मृत्यु की घटनाएं रुक जाएंगी.
पुलिस ने सावित्री, सरस्वती (55) और करण कुमार गौतम (22) को गिरफ्तार किया है. मासूम को चिकित्सकीय परीक्षण के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है.