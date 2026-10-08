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चूरू: दो संतों के विवाद में एक की मौत, चुपचाप आश्रम में दी समाधि, 50 घंटे बाद पुलिस ने निकाला शव, दो हिरासत में

पुलिस ने समाधि से निकाला शव ( ETV Bharat Churu )

चूरू: जिले की रतनगढ़ तहसील के सांगासर गांव में दो संतों के बीच हुए झगड़े के बाद एक संत की मौत के मामले में, गुरुवार को करीब 50 घंटे बाद शव को समाधि से बाहर निकाला गया. इसके बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. इस घटना को लेकर बुधवार को बवाल भी मच गया था और आक्रोशित लोगों ने सालासर सड़क मार्ग को जाम कर दिया था. मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब एक घंटे की समझाइश के बाद आवागमन सुचारू करवाया.