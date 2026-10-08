चूरू: दो संतों के विवाद में एक की मौत, चुपचाप आश्रम में दी समाधि, 50 घंटे बाद पुलिस ने निकाला शव, दो हिरासत में
चूरू के सांगासर में संतों के झगड़े में बन्नानाथ की मौत के बाद बवाल मच गया. पुलिस ने दो 5 लोगों पर मामला दर्ज किया.
Published : October 8, 2026 at 6:14 PM IST
चूरू: जिले की रतनगढ़ तहसील के सांगासर गांव में दो संतों के बीच हुए झगड़े के बाद एक संत की मौत के मामले में, गुरुवार को करीब 50 घंटे बाद शव को समाधि से बाहर निकाला गया. इसके बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. इस घटना को लेकर बुधवार को बवाल भी मच गया था और आक्रोशित लोगों ने सालासर सड़क मार्ग को जाम कर दिया था. मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब एक घंटे की समझाइश के बाद आवागमन सुचारू करवाया.
5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, दो हिरासत में: रतनगढ़ थाना अधिकारी संदीप बिश्नोई ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने एसडीएम के आदेश पर शव को समाधि से बाहर निकलवाया और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया. थानाधिकारी ने यह भी बताया कि पुलिस ने दर्ज मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है.
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बन्नानाथ 2004 में संन्यास लेकर साधु बने थे: थाना अधिकारी के अनुसार, हरियाणा के सिरसा जिले के धौलपालिया गांव निवासी हंसराज पुत्र मोहनलाल ने बुधवार को पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनका छोटा भाई बन्नानाथ वर्ष 2004 में संन्यास लेकर साधु बन गया था. वह पिछले दो वर्षों से रावतसर में बालकनाथ के आश्रम में रह रहा था. 30 सितंबर को बन्नानाथ गांव आया था. इसी दौरान दो अक्टूबर को उन्हें बालकनाथ का फोन आया और उन्होंने सत्संग में चलने के लिए कहा, जिस पर बन्नानाथ तीन अक्टूबर को रावतसर आ गया.
बिना सूचना दिए समाधि देने का आरोप: रिपोर्ट के अनुसार चार अक्टूबर को परिजनों को पता चला कि बालकनाथ उनके भाई को रतनगढ़ तहसील के सांगासर गांव स्थित बजरंगनाथ के पास छोड़कर आ गया है और एक सप्ताह बाद उसे दुबारा लेने आएगा. इसके बाद बन्नानाथ से परिजनों का कोई संपर्क नहीं हुआ. जब इस संबंध में बालकनाथ से बात की गई, तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. खोजबीन करने पर पता चला कि उनके भाई का बालकनाथ के साथ झगड़ा हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई है. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि बन्नानाथ के साथ मारपीट कर उनकी हत्या की गई है और सबूत छिपाने के उद्देश्य से इन लोगों ने बिना किसी को सूचना दिए उन्हें समाधि दे दी.
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तीन दिनों के बाद समाधि से शव निकाला: प्रशासक हरिप्रसाद दायमा ने बताया कि पुलिस ने बालकनाथ, बजरंगनाथ, मुकेशनाथ, लूणनाथ, लक्ष्मीनारायण एवं अन्य अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. इस प्रकरण में उपखंड मजिस्ट्रेट के आदेश और तहसीलदार अंकित मिमानी के निर्देशन में मेडिकल व FSL टीम की मौजूदगी में शव को तीन दिनों बाद समाधि से निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. इस दौरान सीआई संदीप कुमार सहित भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा. वहीं मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी रही.
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