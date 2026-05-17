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सेंट्रल जेल में एक मोबाइल जमीन में दबा मिला, दूसरा पार्सल में, जर्दा और बीड़ी के बंडल भी जब्त

जयपुर की सबसे सुरक्षित सेंट्रल जेल में नहीं थम रहा प्रतिबंधित सामग्री मिलने का सिलसिला.

जयपुर सेंट्रल जेल
जयपुर सेंट्रल जेल (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 17, 2026 at 10:14 AM IST

3 Min Read
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जयपुर : राजधानी जयपुर की सबसे सुरक्षित और कड़े सुरक्षा इंतजामों वाली सेंट्रल जेल की सुरक्षा को धता बताकर भीतर प्रतिबंधित सामग्री जैसे मोबाइल और जर्दा-बीड़ी पहुंचाई जा रही है. जेल में दो मोबाइल और जर्दे के पाउच व बीड़ी के बंडल मिलने का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. इस पूरे मामले को लेकर लालकोठी थाना इलाके में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं. एक मोबाइल जेल परिसर में जमीन में दबा मिला है. जबकि दूसरा मोबाइल एक पार्सल में मिला है. अब जेल प्रशासन और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटे हैं. लालकोठी थानाधिकारी प्रकाशराम ने बताया, जेल में मोबाइल और जर्दा व बीड़ी मिलने के मामले में जेल प्रशासन की ओर से दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं. जिनमें जांच जारी है.

पार्सल में मिला मोबाइल, जर्दा और बीड़ी : थानाधिकारी प्रकाशराम ने बताया कि 16 मई को सेंट्रल जेल के उप कारापाल रमेशचंद ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है. जिसमें उन्होंने बताया, उसी दिन तलाशी के दौरान वार्ड नंबर 7 के पीछे जेल की मुख्य दीवार के पास एक खाकी टेप में लिपटा पार्सल मिला. जिसकी तलाशी में जर्दे की 12 पुड़िया, बीड़ी के 15 बंडल और एक बिना सिम का मोबाइल मिला. जिसकी चार्जिंग केबल भी साथ थी. रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया है कि जेल के बाहर से यह पार्सल भीतर गिराया गया है.

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टॉयलेट के पास जमीन में दबा मिला मोबाइल : उन्होंने बताया कि उप कारापाल रमेशचंद ने 16 मई को ही एक और मुकदमा दर्ज करवाया है. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जेल परिसर में तलाशी के दौरान वार्ड नंबर 9 के बैरक नंबर 4 के पीछे बने टॉयलेट के पास जमीन में दबा एक मोबाइल बरामद किया गया है. जिसकी सिम नहीं थी. उन्होंने बताया कि जेल प्रशासन ने मोबाइल को जब्त कर लिया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

पहले भी मिल चुके हैं जेल में मोबाइल : जयपुर की सेंट्रल जेल में मोबाइल और जर्दा-बीड़ी मिलने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई बार जेल में मोबाइल मिल चुके हैं. साल 2025 में ऐसे कई मामले सामने आए हैं. पिछले कुछ दिनों में जेल में मोबाइल मिलने के मामलों में कमी देखी गई. हालांकि, अब एक बार फिर इस तरह का मामला सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है.

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