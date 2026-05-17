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सेंट्रल जेल में एक मोबाइल जमीन में दबा मिला, दूसरा पार्सल में, जर्दा और बीड़ी के बंडल भी जब्त

जयपुर : राजधानी जयपुर की सबसे सुरक्षित और कड़े सुरक्षा इंतजामों वाली सेंट्रल जेल की सुरक्षा को धता बताकर भीतर प्रतिबंधित सामग्री जैसे मोबाइल और जर्दा-बीड़ी पहुंचाई जा रही है. जेल में दो मोबाइल और जर्दे के पाउच व बीड़ी के बंडल मिलने का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. इस पूरे मामले को लेकर लालकोठी थाना इलाके में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं. एक मोबाइल जेल परिसर में जमीन में दबा मिला है. जबकि दूसरा मोबाइल एक पार्सल में मिला है. अब जेल प्रशासन और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटे हैं. लालकोठी थानाधिकारी प्रकाशराम ने बताया, जेल में मोबाइल और जर्दा व बीड़ी मिलने के मामले में जेल प्रशासन की ओर से दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं. जिनमें जांच जारी है.

पार्सल में मिला मोबाइल, जर्दा और बीड़ी : थानाधिकारी प्रकाशराम ने बताया कि 16 मई को सेंट्रल जेल के उप कारापाल रमेशचंद ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है. जिसमें उन्होंने बताया, उसी दिन तलाशी के दौरान वार्ड नंबर 7 के पीछे जेल की मुख्य दीवार के पास एक खाकी टेप में लिपटा पार्सल मिला. जिसकी तलाशी में जर्दे की 12 पुड़िया, बीड़ी के 15 बंडल और एक बिना सिम का मोबाइल मिला. जिसकी चार्जिंग केबल भी साथ थी. रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया है कि जेल के बाहर से यह पार्सल भीतर गिराया गया है.

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