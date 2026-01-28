ETV Bharat / state

झारखंड की दो बेटियों का अपहरण कर बंगाल ले गये यूपी के ड्राइवर और खलासी, बरवाअड्डा से बरामद हुईं दोनों नाबालिग

गिरिडीहः जिले की तिसरी थाना की दो नाबालिग लड़कियों का अपहरण उत्तर प्रदेश के एक ड्राइवर और उसके सहयोगी ने कर लिया था. अपहरण के बाद दोनों आरोपी लड़कियों को लेकर हल्दिया ले गए. वहां से फिर दोनों को लेकर धनबाद के बरवाअड्डा आए. जहां से दोनों लड़कियों को बरामद किया गया. जबकि कांड के आरोपियों को डुमरी के कुलगो स्थित एनएचएआई के टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के अंतर्गत कम्पिल थाना क्षेत्र के रौकरी निवासी छोटेलाल और उत्तर प्रदेश के कासगंज जिला अंतर्गत पटियाली थाना क्षेत्र के नगला सहजन निवासी अमित कुमार शामिल है.

23 जनवरी को बुलाया था बगोदर

मामले की जानकारी देते हुए खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि तिसरी थाना के एक गांव निवासी ने शिकायत की थी. बताया था कि 23 जनवरी को उसकी बेटी का अपहरण हो गया है. उसकी बेटी के साथ गांव की एक और नाबालिग बेटी गायब है. इसकी जानकारी एसपी डॉ. बिमल कुमार को दी गई. एसपी के निर्देश पर टीम का गठन किया गया. टीम में तिसरी थाना प्रभारी रंजय सिंह के साथ सब इंस्पेक्टर रंजय कुमार, सअनि कौलेश्वर राम, तकनीकी शाखा के जोधन कुमार, प्रवीण कुमार, मिलिया मरांडी एवं चौकीदार राहुल कुमार यादव को शामिल किया गया.

जानकारी देते एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद (Etv Bharat)

मोबाइल से खोजी गई लड़कियां

टीम ने छानबीन की तो यह पता चला कि लड़कियों की बात फोन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के छोटेलाल से हुई थी. इसके बाद दोनों लड़कियों को छोटेलाल ने बरवाअड्डा बुलाया था. दोनों लड़कियां तिसरी से खोरी महुआ होते हुए बगोदर और फिर बरवाअड्डा चली गईं. यहीं से छोटेलाल और अमित दोनों लड़कियों को अपने ट्रक में बैठाकर हावड़ा के काशीपुर ले गए. काशीपुर के बाद दोनों को लेकर छोटेलाल और अमित हल्दिया चले गए. वहां ट्रक संख्या एनएल01एएच 4253 में प्लास्टिक का दाना लोड किया. इस कार्य में दो दिन लगे.