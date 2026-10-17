बाइक सवार दो बदमाशों ने दिनदहाड़े 6 साल के बच्चे का किया अपहरण, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद
अपहरण करने वाले बदमाशों ने मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट को भी हटा रखा था.
Published : October 17, 2026 at 7:41 PM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर में दिनदहाड़े 6 साल के बच्चे का अपहरण करने का मामला सामने आया है. जयपुर के शिवदासपुरा थाना इलाके में शुक्रवार को बाइक सवार दो बदमाशों ने दिनदहाड़े मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया. बदमाशों कि यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है. पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है.
'पानी लेने गया था बेटा' : जांच अधिकारी सहायक उप निरीक्षक घनश्याम मीणा के मुताबिक शिवदासपुरा के बलवा निवासी पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसका 6 साल का बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता है. स्कूल से वापस लौटने के बाद घर पर खेल रहा था. शुक्रवार दोपहर बाद भतीजी के साथ घर से कुछ दूरी पर आरो प्लांट से पानी लेने गया था. उस दौरान मोटरसाइकिल पर आए दो बदमाशों ने 6 वर्षीय बालक का अपहरण कर लिया.
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पुलिस ने करवाई नाकाबंदी : घनश्याम मीणा ने बताया कि बदमाशों ने हेलमेट पहन रखा था. अपहरण करने पर बालक के साथ मौजूद भतीजी ने शोर मचाया. लेकिन बदमाश बच्चे को मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती बैठाकर फरार हो गए. पीड़ित की भतीजी ने तुरंत घर पर पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया. इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी. बच्चे के अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी करवाई. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए.
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'नंबर प्लेट भी हटा रखी थी बदमाशों ने' : पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीमों का गठन किया है. पुलिस की स्पेशल टीमें घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो के फुटेज खंगाल रही है. सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों की करतूत कैद हुई है. फुटेज में बदमाश मोटरसाइकिल पर बच्चे को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं. बदमाशों ने मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट को भी हटा रखा था. पुलिस ने मामला दर्ज करके बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है.
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'6 जुलाई को पत्नी हो गई थी लापता' : पीड़ित के अनुसार वह अपनी पत्नी, 6 साल के बेटे और 4 साल की बेटी के साथ रहता है. गत 6 जुलाई को उसकी पत्नी लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी. लेकिन अभी तक पत्नी का कोई सुराग नहीं लग पाया. पत्नी के नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी करवा रखी थी. पीड़ित के अनुसार उसके दोस्त ने ही उसकी पत्नी को भगाया था. लेकिन दोनों का भी कोई पता नहीं चल पाया.
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