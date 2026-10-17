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बाइक सवार दो बदमाशों ने दिनदहाड़े 6 साल के बच्चे का किया अपहरण, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद

सीसीटीवी फुटेज का दृश्य ( Source - Jaipur Police )

जयपुर : राजधानी जयपुर में दिनदहाड़े 6 साल के बच्चे का अपहरण करने का मामला सामने आया है. जयपुर के शिवदासपुरा थाना इलाके में शुक्रवार को बाइक सवार दो बदमाशों ने दिनदहाड़े मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया. बदमाशों कि यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है. पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है.