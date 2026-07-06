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लखनऊ में 1.5 करोड़ के जेवर लूटने वाले दो बदमाश गिरफ्तार, ज्वेलर को मारी थी गोली, चोरी की बाइक और पिस्टल बरामद

पुलिस ने दो बदमाशों को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )