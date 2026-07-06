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लखनऊ में 1.5 करोड़ के जेवर लूटने वाले दो बदमाश गिरफ्तार, ज्वेलर को मारी थी गोली, चोरी की बाइक और पिस्टल बरामद

आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में सोने व चांदी के जेवर बरामद किए हैं. पुलिस तीसरे आरोपी सोनू यादव की तलाश में जुटी है.

पुलिस ने दो बदमाशों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने दो बदमाशों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 7:30 PM IST

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लखनऊ : गोसाईंगंज इलाके में सुनार को गोली मारकर 1.50 करोड़ रुपये के जेवर लूटने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में सोने व चांदी के जेवर बरामद किए हैं. साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई 0.32 बोर की पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस और चोरी की अपाचे गाड़ी भी बरामद की है. पुलिस घटना में शामिल तीसरे आरोपी सोनू यादव की तलाश में जुटी है.

डीसीपी साउथ अमित कुमार आनंद ने बताया, 23 जून को सचिन कुमार वर्मा अपने और अपने भाई मनीष सोनी की दुकान के जेवर बैग में रखकर स्कूटी से घर जा रहे थे. इसी दौरान रात 8:30 बजे बंग्ला भवानी मंदिर के पास तीन बदमाशों ने उनकी स्कूटी रोक ली और लूट की कोशिश की. सचिन ने विरोध किया तो बदमाशों ने पैर में गोली मार दी और जेवरों से भरा बैग लेकर फरार हो गए. गोसाईंगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई.

घटना के खुलासे के लिए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी ने चार टीमें बनाई थीं. जांच के दौरान पुलिस ने करीब 600 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले और सर्विलांस की मदद से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए. जिसके आधार पर पुलिस ने दहेरामऊ अंडरपास के पास से शिवम यादव उर्फ कुंदन उम्र 24 वर्ष और अंकुल यादव उर्फ गोले उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार किया है, दोनों आरोपी जौनपुर के रहने वाले हैं.

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया, वे पहले ज्वैलर्स की दुकानों और उनके आने-जाने के समय की रेकी करते हैं. घटना को अंजाम देने के लिए चोरी की बाइक का इस्तेमाल करते हैं. यदि कोई विरोध करता था तो गोली मारकर लूटपाट कर फरार हो जाते. पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि दोनों आरोपी ने 6 जून को हजरतगंज से बाइक चोरी की, 18 जून को रायबरेली में एक सुनार को गोली मारकर लूट की घटना को अंजान दिया और 28 मई को चंदौली में भी इसी तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं.

शिवम यादव के खिलाफ जौनपुर में हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 13 हार, 412 लॉकेट, 295 जोड़ी बाली, 204 नथ, 228 झाला, 163 बिछिया, 30 जोड़ी पायल समेत बड़ी मात्रा में सोने-चांदी के जेवर, घटना में प्रयुक्त पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस और चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है. बरामद माल की अनुमानित कीमत करीब 1.50 करोड़ रुपये बताई गई है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है, वहीं फरार आरोपी सोनू यादव की तलाश जारी है.

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