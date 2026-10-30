नकली स्वास्थ्य कैंपों की आड़ में बड़ा साइबर फ्रॉड: आधार डेटा चुराकर 3,000 से अधिक ई-सिम एक्टिवेट करने वाले दो शातिर गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और पुख्ता सबूतों के आधार पर मथुरा से दोनों आरोपियों को धर दबोचा.
Published : October 30, 2026 at 3:03 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध के एक ऐसे शातिर और अनोखे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसके बारे में जानकर आम लोग हैरान रह जाएंगे. पुलिस ने फर्जी स्वास्थ्य शिविरों (हेल्थ कैंप) की आड़ में भोले-भाले ग्रामीणों के आधार कार्ड और बायोमैट्रिक डेटा चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये शातिर लोग इन दस्तावेजों के जरिए गैरकानूनी तरीके से 3,000 से अधिक ई-सिम एक्टिवेट करते थे और उनका इस्तेमाल साइबर ठगी के लिए किया जाता था.
मुफ्त जांच और दवाइयों का देते थे झांसा पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी उत्तर प्रदेश और आसपास के ग्रामीण इलाकों में फर्जी मेडिकल कैंप लगाते थे. इन शिविरों में ग्रामीणों को ब्लड प्रेशर (बीपी), शुगर की जांच और मुफ्त या रियायती दवाइयां देने का लालच दिया जाता था. कैंप में आने वाले लोगों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनके आधार कार्ड और अन्य पहचान दस्तावेजों की फोटोकॉपी तथा बायोमैट्रिक जानकारी ले ली जाती थी. ग्रामीणों को इस बात की भनक भी नहीं लगती थी कि स्वास्थ्य सेवा के नाम पर उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है और उनका संवेदनशील डेटा चोरी किया जा रहा है.
2.64 करोड़ रुपये की साइबर ठगी से जुड़े तार
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इन ठगों द्वारा सक्रिय किए गए ई-सिम कार्ड्स का इस्तेमाल देश भर में हो रहे बड़े पैमाने पर साइबर अपराधों, विशेषकर डिजिटल अरेस्ट जैसे घोटालों में किया गया. इस संगठित रैकेट के तार राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज 20 से अधिक गंभीर शिकायतों से जुड़े पाए गए हैं, जिनके जरिए कुल 2.64 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया गया था.
दिल्ली पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और पुख्ता सबूतों के आधार पर मथुरा से दोनों आरोपियों को धर दबोचा. पुलिस ने उनके पास से कई मोबाइल फोन और संदिग्ध सिम कार्ड बरामद किए हैं. शुरुआती पूछताछ में यह भी पता चला है कि आरोपी अपनी पहचान छिपाने और कानून से बचने के लिए बार-बार अपने मोबाइल फोन और नंबर बदलते रहते थे.
इस मामले के सामने आने के बाद साइबर सेल ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अनजान या संदेहास्पद कैंप में अपनी निजी जानकारी या आधार का ब्योरा साझा करते समय पूरी सावधानी बरतें. फिलहाल, पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस सिंडिकेट के साथ देश के अन्य हिस्सों या विदेश में बैठे कौन-से लोग जुड़े हुए हैं. पुलिस ने इस तरह के साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक जानकारी केवल अधिकृत व सत्यापित संस्थानों के साथ ही साझा करने की सलाह दी है.
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