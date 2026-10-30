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नकली स्वास्थ्य कैंपों की आड़ में बड़ा साइबर फ्रॉड: आधार डेटा चुराकर 3,000 से अधिक ई-सिम एक्टिवेट करने वाले दो शातिर गिरफ्तार

सांकेतिक तस्वीर ( IANS )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध के एक ऐसे शातिर और अनोखे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसके बारे में जानकर आम लोग हैरान रह जाएंगे. पुलिस ने फर्जी स्वास्थ्य शिविरों (हेल्थ कैंप) की आड़ में भोले-भाले ग्रामीणों के आधार कार्ड और बायोमैट्रिक डेटा चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये शातिर लोग इन दस्तावेजों के जरिए गैरकानूनी तरीके से 3,000 से अधिक ई-सिम एक्टिवेट करते थे और उनका इस्तेमाल साइबर ठगी के लिए किया जाता था.

मुफ्त जांच और दवाइयों का देते थे झांसा पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी उत्तर प्रदेश और आसपास के ग्रामीण इलाकों में फर्जी मेडिकल कैंप लगाते थे. इन शिविरों में ग्रामीणों को ब्लड प्रेशर (बीपी), शुगर की जांच और मुफ्त या रियायती दवाइयां देने का लालच दिया जाता था. कैंप में आने वाले लोगों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनके आधार कार्ड और अन्य पहचान दस्तावेजों की फोटोकॉपी तथा बायोमैट्रिक जानकारी ले ली जाती थी. ग्रामीणों को इस बात की भनक भी नहीं लगती थी कि स्वास्थ्य सेवा के नाम पर उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है और उनका संवेदनशील डेटा चोरी किया जा रहा है.