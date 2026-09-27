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दिल्ली रोहिणी के राजपुर गांव में दो नाबालिग के झगड़े में चाकूबाजी, घटना से इलाके में हड़कंप

दो नाबालिगों के बीच हुए विवाद में चाकूबाजी,जांच में जुटी पुलिस ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-9 स्थित राजापुर गांव से एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है. यहां दो नाबालिगों के बीच हुए विवाद के बाद एक नाबालिग पर चाकू से हमला कर दिया गया. हमले में नाबालिग घायल हो गया, जिसके बाद उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल घायल की हालत स्थिर बताई जा रही है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल है