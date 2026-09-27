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दिल्ली रोहिणी के राजपुर गांव में दो नाबालिग के झगड़े में चाकूबाजी, घटना से इलाके में हड़कंप

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-9 स्थित राजापुर गांव में दो नाबालिगों के बीच हुए विवाद में चाकूबाजी,हमले में एक नाबालिग घायल अस्पताल में भर्ती

दो नाबालिगों के बीच हुए विवाद में चाकूबाजी,जांच में जुटी पुलिस
दो नाबालिगों के बीच हुए विवाद में चाकूबाजी,जांच में जुटी पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 27, 2026 at 9:18 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-9 स्थित राजापुर गांव से एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है. यहां दो नाबालिगों के बीच हुए विवाद के बाद एक नाबालिग पर चाकू से हमला कर दिया गया. हमले में नाबालिग घायल हो गया, जिसके बाद उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल घायल की हालत स्थिर बताई जा रही है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल है

रोहिणी सेक्टर-9 के राजापुर गांव में दो नाबालिगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक नाबालिग ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया, चाकू लगने से नाबालिग घायल हो गया. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

रोहिणी के राजपुर गांव में दो नाबालिगों के बीच हुए विवाद में चाकूबाजी (ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला प्रशांत विहार थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. पुलिस को घटना की जानकारी मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है. शुरुआती जानकारी में आपसी विवाद को हमले की वजह बताया जा रहा है, हालांकि विवाद की असली वजह और घटनाक्रम की पूरी तस्वीर पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी.

राजापुर गांव और आसपास के इलाकों में इस तरह की घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है. लोगों का कहना है कि नाबालिगों के बीच बढ़ते विवाद और चाकूबाजी की घटनाओं पर रोक लगाने की जरूरत है.मौके पर मौजूद रहे चश्मदीद संतोष ने बताया कि वो लंच करने आए हुए थे तभी मैने देखा दो लोग झगड़ा कर थे तभी एक ने दूसरे को बोला मैं तुझे मार दूंगा और उसके पास चाकू था उसने चाकू निकाला ओर मार दिया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है.

डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल जी ने बताया कि इसमें

"दो युवकों का आपसी झगड़ा था और इस दौरान एक ने चाकू निकाला ओर सामने वाले को मार दिया पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए अपराधी को पकड़ लिया बाकी जांच के बाद साफ हो पाएगा.फिलहाल घायल नाबालिग का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना में शामिल नाबालिगों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि विवाद किस बात को लेकर हुआ और चाकू से हमला किस परिस्थिति में किया गया मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई का इंतजार है."

डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल

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रोहिणी राजपुर गांव में चाकूबाजी
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दिल्ली के रोहिणी में चाकूबाजी
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