बिहार में दो नाबालिगों को दी गई तालिबानी सजा, ग्राम कचहरी में बच्चों के हाथ-पैर बांधकर जमीन पर बैठाया
Motihari Talibani punishment:आरोप है कि पंचायत में मौजूद लोगों ने बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया.उनके हाथ-पैर बांधकर उन्हें जमीन पर बैठाया रिपोर्ट- रोहित राज
Published : November 22, 2026 at 1:57 PM IST
पूर्वी चंपारण: बिहार के मोतिहारी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां ढाका थाना क्षेत्र में दो नाबालिग बच्चों को कथित तौर पर तालिबानी सजा दिए जाने का मामला सामने आया है. घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं वीडियो सामने आने के बाद ग्राम कचहरी की कार्यप्रणाली और पंचायत में मौजूद लोगों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.
दो नाबालिगों के साथ अमानवीय व्यवहार
बताया जा रहा है कि ढाका इलाके के गही गांव के रहने वाले दो नाबालिग बच्चों को पंचायत में बुलाया गया था. आरोप है कि पंचायत में मौजूद कुछ लोगों ने दोनों बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया. वीडियो में दोनों नाबालिग जमीन पर बैठे दिखाई दे रहे हैं उनके हाथ-पैर बंधे होने की बात सामने आ रही है. वहीं, आसपास कई लोग भी मौजूद नजर आ रहे हैं.
घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं
इस पूरे मामले में ग्राम कचहरी के सरपंच प्रतिनिधियों और पंचायत से जुड़े लोगों पर आरोप हैं. हालांकि घटना के पीछे की पूरी वजह क्या थी, बच्चों को किस आरोप में पंचायत में बुलाया गया था और उनके हाथ-पैर बांधने का फैसला किसने लिया, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है.
ग्राम कचहरी की कार्यप्रणाली पर सवाल
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? अगर दोनों नाबालिगों से कोई गलती हुई भी थी, तो उसके लिए कानून में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी. किसी पंचायत या ग्राम कचहरी को बच्चों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार करने और उन्हें शारीरिक रूप से बांधकर रखने का अधिकार नहीं है.
थाना प्रभारी का बयान
वहीं पूरी घटना को लेकर ढाका थाना प्रभारी राज रूप ने बताया कि वायरल वीडियो की जानकारी मिली है. मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
"वायरल वीडियो की जानकारी मिली है. मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."- राज रूप, ढाका थाना प्रभारी
पुलिसिया जांच पर नजर
मामले में अब यह देखना अहम होगा कि पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर क्या कार्रवाई करती है. साथ ही यह भी स्पष्ट होना जरूरी है कि घटना के वक्त वहां कौन-कौन मौजूद था, नाबालिगों को बांधने का आदेश किसने दिया और क्या इस पूरे मामले में किसी की ओर से बच्चों के साथ मारपीट या प्रताड़ना भी की गई?
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