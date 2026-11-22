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बिहार में दो नाबालिगों को दी गई तालिबानी सजा, ग्राम कचहरी में बच्चों के हाथ-पैर बांधकर जमीन पर बैठाया

मोतिहारी में तालिबानी सजा ( ETV Bharat )

पूर्वी चंपारण: बिहार के मोतिहारी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां ढाका थाना क्षेत्र में दो नाबालिग बच्चों को कथित तौर पर तालिबानी सजा दिए जाने का मामला सामने आया है. घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं वीडियो सामने आने के बाद ग्राम कचहरी की कार्यप्रणाली और पंचायत में मौजूद लोगों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

दो नाबालिगों के साथ अमानवीय व्यवहार