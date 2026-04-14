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प्रयागराज में गंगा नदी में नहाने गये दो नाबालिग डूबे; एक लड़के का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी

एसएचओ महेश मिश्रा ने बताया कि दोनों लड़के नहाते समय गहरे पानी में चले गये.

गंगा नदी में नहाने गये दो नाबालिग डूबे
गंगा नदी में नहाने गये दो नाबालिग डूबे (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 8:46 PM IST

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Updated : April 14, 2026 at 10:42 PM IST

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प्रयागराज : जिले के झूसी थाना क्षेत्र में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया. सोहम आश्रम के पास गंगा नदी में नहाने गये दो नाबालिग बालक मंगलवार दोपहर गहरे पानी में डूब गये. हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

एक लड़के का शव बरामद : स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने दोनों बालकों की खोजबीन शुरू की. गोताखोरों ने एक बालक का शव बरामद कर लिया है. एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम दूसरे बच्चे की तलाश में जुटी है. हादसे का पता चलते ही घाट पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई.

इंस्पेक्टर झूसी ने बताया कि स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि छतनाग के रहने वाले दोनों नाबालिक गंगा नदी में स्नान करने के लिए उतरे थे. खेल-खेल में यह दोनों गहरे पानी में चले गए. एक को डूबता देख दूसरे बालक ने बचाने की कोशिश की, जिससे दोनों गहरे पानी में समा गए. कड़ी मशक्कत के बाद एक बालक का शव बाहर निकाला गया है. दूसरे बालक की तलाश जारी है.

झूंसी के छतनाग के रहने वाले दो नाबालिग लड़के मंगलवार को सोहम आश्रम के पास गंगा नदी में नहाने गये थे. इस दौरान दोनों गहरे पानी में चले गये. झूसी थाना एसएचओ महेश मिश्रा ने बताया कि दोपहर के समय लवकुश यादव (11) तथा अर्पित यादव (10) वर्ष गंगा नदी में नहाने गये थे. दोनों नहाते समय गहरे पानी में चले गये. मौके पर पहुंचते ही जल पुलिस तथा एसडीआरएफ को सूचना दी गई.

उन्होंने बताया कि टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों नाबालिग की खोजबीन की. इस दौरान घटनास्थल से स्थानीय पुलिस, जल पुलिस व एसडीआरएफ की मदद से अर्पित यादव का शव को बरामद करते हुए अस्पताल भेजा जा चुका है. उन्होंने बताया कि जल पुलिस और एसडीआरएफ दूसरे बच्चे की तलाश में जुटी हुई हैं.

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Last Updated : April 14, 2026 at 10:42 PM IST

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