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रामगढ़ में दर्दनाक हादसा: दामोदर नदी में डूबने से दो नाबालिगों की मौत, मातम में बदली छठ की खुशियां

नाबालिगों की मौत के बाद मौके पर मौजूद पुलिस ( Etv Bharat )

जानकारी के मुताबिक, दोनों बच्चे बिहार के औरंगाबाद जिले के रहने वाले थे. वे छठ महापर्व मनाने के लिए अपने अजय पासवान परिवार सिरका जीएम ऑफिस स्थित चूना भट्ठा में अपनी बहन के घर आए हुए थे. पर्व खत्म होने के बाद बुधवार को पूरा परिवार दामोदर नदी में नहाने के लिए पहुंचा था. इसी दौरान शिवम पासवान (14) और छोटू पासवान (15) नहाते समय नदी के गहरे पानी में चले गए और देखते ही देखते डूबने लगे. दोनों को डूबता देख मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

नदी में डूबने से दो नाबालिग की मौत (ETV BHARAT)

गोताखोरों की मदद से निकाले गए शव

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों ने गोताखोरों की मदद से नदी में दोनों बच्चों की तलाश शुरू की. काफी मशक्कत के बाद दोनों को नदी से बाहर निकाला गया और तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ पहुंचाया गया. हालांकि, वहां मौजूद चिकित्सक डॉ. अमित कुमार ने जांच के बाद दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया.

चिकित्सकों ने नाबालिगों की मौत की पुष्टि की

डॉ. अमित कुमार ने बताया कि अस्पताल में दो बच्चों को लाया गया था, लेकिन जांच के दौरान दोनों की मौत की पुष्टि हुई है.