रामगढ़ में दर्दनाक हादसा: दामोदर नदी में डूबने से दो नाबालिगों की मौत, मातम में बदली छठ की खुशियां
रामगढ़ जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित दामोदर नदी में नहाने के दौरान डूबने से दो नाबालिगों की मौत हो गई.
Published : November 18, 2026 at 5:11 PM IST
रामगढ़: जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिरका स्थित जीएम ऑफिस चूना भट्ठा के समीप दामोदर नदी में नहाने के दौरान डूबने से दो नाबालिगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. छठ पर्व की खुशियां देखते ही देखते मातम में बदल गई.
बहन के घर छठ मानने आए थे भाई
जानकारी के मुताबिक, दोनों बच्चे बिहार के औरंगाबाद जिले के रहने वाले थे. वे छठ महापर्व मनाने के लिए अपने अजय पासवान परिवार सिरका जीएम ऑफिस स्थित चूना भट्ठा में अपनी बहन के घर आए हुए थे. पर्व खत्म होने के बाद बुधवार को पूरा परिवार दामोदर नदी में नहाने के लिए पहुंचा था. इसी दौरान शिवम पासवान (14) और छोटू पासवान (15) नहाते समय नदी के गहरे पानी में चले गए और देखते ही देखते डूबने लगे. दोनों को डूबता देख मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
गोताखोरों की मदद से निकाले गए शव
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों ने गोताखोरों की मदद से नदी में दोनों बच्चों की तलाश शुरू की. काफी मशक्कत के बाद दोनों को नदी से बाहर निकाला गया और तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ पहुंचाया गया. हालांकि, वहां मौजूद चिकित्सक डॉ. अमित कुमार ने जांच के बाद दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया.
चिकित्सकों ने नाबालिगों की मौत की पुष्टि की
डॉ. अमित कुमार ने बताया कि अस्पताल में दो बच्चों को लाया गया था, लेकिन जांच के दौरान दोनों की मौत की पुष्टि हुई है.
बिहार के रहने वाले थे नाबालिग
रामगढ़ थाना प्रभारी गजेंद्र पांडे ने बताया कि घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे और दोनों बच्चों को निकालकर अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान शिवम पासवान, पिता अजय पासवान और छोटू पासवान, पिता संजय पासवान के रूप में हुई है. दोनों का स्थाई पता भुवपुर, जमुहोर, जिला औरंगाबाद, बिहार बताया गया है.
वहीं, इस हृदयविदारक घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है, जिन बच्चों के साथ परिवार छठ पर्व की खुशियां मनाने आया था, उन्हीं बच्चों की असमय मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
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