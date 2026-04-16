पलामू में सड़क हादसे में दो की मौत, तेज रफ्तार गाड़ी ने नाबालिगों को मारी टक्कर
पलामू में सड़क दुर्घटना में दो नाबालिग की मौत हो गयी है.
Published : April 16, 2026 at 10:52 PM IST
पलामूः जिला में पाटन थाना क्षेत्र के गहर पथरा के इलाके में एक तेज रफ्तार रफ्तार एसयूवी ने एक मोपेड को रौंद दिया. इस दुर्घटना में दो नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है. जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एसयूवी को जब्त कर लिया है.
दरअसल, पाटन थाना क्षेत्र के सोले गांव के रहने वाले अफरोज अंसारी, तौहीद अंसारी, इबराज अंसारी बाजार से घर जा रहे थे. इसी क्रम में डालटनगंज पाटन रोड में एक एसयूवी ने उनकी मोपेड को टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में अफरोज अंसारी और तौहीद अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई.
इस दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद पाटन थाना प्रभारी शशि शेखर पांडेय के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जबकि इबराज अंसारी को इलाज के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल भेजा.
थाना प्रभारी शशिशेखर पांडेय ने बताया कि सड़क दुर्घटना में दो नाबालिग की मौत हुई है जबकि एक जख्मी है. पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है. गाड़ी का चालक और उसपर सवार लोग फरार हैं. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है.
इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन एवं अन्य लोग अस्पताल पहुंचे. हादसे में मारे गये दो नाबालिग एक ही गांव और मोहल्ले के रहने वाले हैं.
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