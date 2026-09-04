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रांची के आरा गेट ब्रिज के नीचे जख्मी हाल में मिले नाबालिग छात्र-छात्रा, घायल अवस्था में दोनों इलाजरत

रांची में दो नाबालिग लड़का और लड़की आरा गेट ब्रिज के नीचे जख्मी हालत में मिले. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Two Minor students injured after jumping from Ara Gate Bridge in Ranchi
चुटिया थाना (रांची) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2026 at 12:51 AM IST

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रांचीः राजधानी के चुटिया थाना क्षेत्र में गुरुवार की शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब आरा गेट ब्रिज से दो नाबालिगों ने अचानक नीचे छलांग लगा दी. इस हादसे में दोनों को चोटें आई हैं. हालांकि, चिकित्सकों ने उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बतायी है.

क्या है पूरा मामला

स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों नाबालिग चुटिया इलाके के रहने वाले हैं और टाटीसिलवे स्थित एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में पढ़ाई करते हैं. गुरुवार की देर शाम दोनों एक ऑटो से आरा गेट ब्रिज पहुंचे. पुल पर पहुंचने के बाद दोनों ऑटो से उतरे और कुछ ही देर में पुल से नीचे कूद गए. अचानक हुई इस घटना से पुल के आसपास मौजूद लोग हैरान रह गए. मौके पर मौजूद कुछ लोगो ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी, मौके पर पहुंची पीसीआर की टीम ने दोनो को नजदीक के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है.

चुटिया और टाटीसिलवे थाना दोनों मौके पर पहुंचे

सूचना मिलने पर चुटिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. वहीं बार्डर होने की वजह से टाटीसिलवे थाना की टीम भी मौके पर पहुंच गई, दोनों थानों की टीम ने आसपास के लोगों से मामले की जानकारी ली. वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों के परिजन भी अस्पताल पहुंचे हैं. बाद में दोनों नबालिग जिस शिक्षण संस्थान में पढ़ते हैं वहां के टीचर भी अस्पताल पहुंचे और दोनों के बारे में जानकारी ली.

पुलिस पता लगा रही घटना की वजह

दोनों ने आखिर पुल से नीचे छलांग लगाने जैसा कदम क्यों उठाया, इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस दोनों से जुड़ी परिस्थितियों और घटना से पहले की गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है. हालांकि अभी तक इस मामले में परिजनों के द्वारा थाना में कोई भी लिखित आवेदन नहीं दिया गया है. टाटीसिलवे थाना प्रभारी हंसे उरांव ने बताया कि ये मामला चुटिया थाना क्षेत्र का है. दोनों नाबालिग आपस में रिश्तेदार ही हैं. बॉर्डर थाना होने की वजह से टाटीसिलवे पुलिस भी मौके पे पहुंची थी.

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