सिरसा में दो नाबालिग सगी बहनों से बलात्कार, एक महिला और दो युवकों पर मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

सिरसा में दो बालिग बहनों के साथ बलात्कार मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Two minor sisters were raped in Sirsa
सिरसा में दो नाबालिग सगी बहनों से बलात्कार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 9, 2026 at 3:38 PM IST

3 Min Read
सिरसा: सिरसा में दो सगी नाबालिग बहनों के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है. मामले में दो शख्स पर मामला दर्ज किया गया है. दोनों आरोपी दोस्त हैं. कई दिनों से वह पीड़िता को फोन पर धमकी देकर परेशान कर रहे थे. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. इसकी जांच डीएसपी खुद करेंगे.पुलिस के मुताबिक पीड़िता नाबालिग है जबकि दोनों आरोपी युवक बालिग हैं.

जानें पूरा मामला: पीड़िता की शिकायत के मुताबिक आरोपी युवकों ने पहले बड़ी बहन को फोन कर बुलाया और बाद में उसी युवक ने उसकी छोटी बहन को भी सुनसान जगह पर बुला लिया. इसके बाद दोनों के साथ कार सवार युवक और उसके दोस्त ने कार में रेप किया. घटना में नाबालिग लड़कियों के साथ महिला भी शामिल थी, जो उनके पड़ोस में रहती है और रिश्ते में चाची लगती है. पुलिस ने मामले में महिला सहित दोनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सुनसान जगह ले जाकर दिया वारदात को अंजाम: पुलिस के मुताबिक दोनों सगी बहनों में बड़ी बहन (कक्षा 10वीं) और छोटी बहन (कक्षा 9वीं) में पढ़ती है. नाबालिग लड़कियों की चाची ने अपने फोन से एक युवक से उसकी बात करवाई. इसके बाद वे दोनों एक-दूसरे के संपर्क में आ गए और बातचीत होने लगी.एक दिन युवक ने उसे फोन कर बाहर बुला लिया. इसके बाद उसकी छोटी बहन को भी बुला लिया. इस दौरान युवक दोनों नाबालिग को सुनसान जगह ले गए और एक कार में बिठा दिया. उस वक्त कार में युवक के साथ उसका दोस्त भी था. दोनों युवकों ने दोनों सगी बहनों के साथ रेप किया.

जान से मारने की दी धमकी: पीड़िता के मुताबिक युवक ने दबाव देकर उसकी छोटी बहन को बुलाया था.इस पर युवकों ने उन दोनों बहनों को ये बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी.

दोनों की कराई गई काउंसिलिंग: मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग और सीडब्ल्यूसी ने संज्ञान लेते हुए नाबालिगों की काउंसलिंग करवाई है. विभाग जल्द इसकी रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजेगी. इस मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग के चेयरमैन डॉ मदन लाल ने बताया कि, "सिरसा की दो नाबालिग लड़किया उनके पास आई थी, जिनकी कॉउंसलिंग उनके विभाग ने की है. आगामी कार्रवाई महिला पुलिस थाना करेगी."

