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पटना में दो छात्राएं ज्वेलरी दुकान लूटने पहुंची, स्प्रे भी काम नहीं आया, लोगों ने पकड़ लिया

दोनों ज्वेलरी दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंचीं, दोनों ने ध्यान भटकाते हुए अपने बैग से नशीला स्प्रे निकालकर दुकानदार के चेहरे पर छिड़क दिया

SCHOOLGIRLS TRIED TO ROB SHOP
मौके पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 13, 2026 at 2:37 PM IST

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पटना: बिहार की राजधानी पटना के दीघा थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां दो नाबालिग छात्राओं ने फिल्मी अंदाज में एक ज्वेलरी दुकान में लूट की कोशिश की. लेकिन दुकानदार की सूझबूझ और स्थानीय लोगों की तत्परता के कारण उनकी साजिश नाकाम हो गई. फिलहाल पुलिस ने दोनों नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है.

ध्यान भटकाने की कोशिश: मिली जानकारी के अनुसार दोनों लड़कियां दीघा इलाके स्थित एक ज्वेलरी दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंचीं. दुकान के मालिक राजेश कुमार से उन्होंने पहले गहने दिखाने को कहा. इसके बाद सोने के टॉप्स देखने की इच्छा जताई. जब दुकानदार ने टॉप्स निकालकर काउंटर पर रख दिए, तब दोनों ने उनका ध्यान भटकाने के लिए अंगूठी दिखाने की मांग की.

नशीले स्प्रे का इस्तेमाल: घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दुकानदार जैसे ही अंगूठी निकालने के लिए मुड़ा, उसी दौरान एक लड़की ने अपने बैग से नशीला स्प्रे निकालकर राजेश कुमार के चेहरे पर छिड़क दिया. हालांकि अचानक हुई इस घटना के बावजूद दुकानदार ने हिम्मत नहीं हारी और तत्काल गहनों को सुरक्षित करते हुए दुकान से बाहर निकलकर शोर मचाया.

आक्रोशित लोगों ने की पिटाई: शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए. लोगों की भीड़ देखकर दोनों लड़कियां घबरा गईं. इस दौरान एक लड़की मौके से फरार होने में सफल रही, जबकि दूसरी को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया. आक्रोशित लोगों ने उसकी पिटाई भी कर दी. घटना की सूचना मिलते ही दीघा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पकड़ी गई लड़की को अपने कब्जे में ले लिया.

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राजेश कुमार, दुकान के मालिक (ETV Bharat)

"घटना के दौरान वह काफी घबरा गए थे, वो स्प्रे काफी खतरनाक था, लेकिन समय रहते लोगों की मदद मिलने से बड़ी वारदात टल गई. कोई नुकसान नहीं हुआ है." - राजेश कुमार, दुकान के मालिक

आर्थिक तंगी से परेशानी: वहीं पुलिस ने देर रात छापेमारी कर फरार हुई दूसरी लड़की को भी गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे आर्थिक तंगी से परेशान थीं और इसी वजह से उन्होंने लूट की योजना बनाई थी. पुलिस के अनुसार, दोनों छात्राएं कोचिंग में पढ़ाई करती हैं और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर चुकी हैं. इनमें एक कुर्जी इलाके की रहने वाली है, जबकि दूसरी दियारा क्षेत्र की निवासी बताई जा रही है.

दोनों नाबालिगों से पूछताछ: वहीं, दीघा थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने बताया कि दोनों नाबालिगों से पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक जांच में आर्थिक तंगी की बात सामने आई है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस घटना के पीछे किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है.

"दोनों नाबालिगों से पूछताछ की जा रही है अभी आर्थिक तंगी की बात सामने आई है. एक लड़की के पिता का आपराधिक इतिहास रहा है ऐसी जानकारी मिली है. फिलहाल मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है." - अविनाश कुमार, दीघा थाना प्रभारी

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