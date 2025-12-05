ETV Bharat / state

वाराणसी में क्रिकेट कोच पर दो नाबालिग खिलाड़ियों ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, FIR दर्ज

एसीपी गौरव कुमार ने कहा कि क्रिकेट कोच के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

ETV Bharat Uttar Pradesh Team

December 5, 2025

वाराणसी: जिले के भेलूपुर थाना क्षेत्र के एक इलाके में रहने वाले दो नाबालिग क्रिकेट खिलाड़ियों ने उनके कोच पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. दोनों किशोरों की तबीयत खराब होने के बाद परिजनों को इस मामले का पता चला. शुक्रवार को पीड़ितों की मां ने भेलूपुर थाने में आरोपी कोच के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करायी और तुरंत कार्रवाई की मांग की.

तीन दिन तक दुष्कर्म करने का आरोप: एसीपी गौरव कुमार ने कहा कि क्रिकेट कोच के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. पीड़ित किशोरों की उम्र 14 और 15 साल है. परिजनों की तहरीर के मुताबिक आरोपी क्रिकेट कोच गौतम पर लखनऊ में सलेक्शन कराने और उससे पहले मेडिकल टेस्ट करवाने के बहाने दोनों किशोरों को ले जाकर लगातार तीन दिन तक दुष्कर्म करने का आरोप है.

9वीं क्लास में पढ़ते हैं दोनों छात्र: दोनों पीड़ित किशोर 9वीं क्लास में पढ़ते हैं. दोनों साथ में क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे थे. किशोरों ने बताया कि पहले कोच ने एक छात्र को लखनऊ में सलेक्शन का झांसा दिया. मेडिकल चेकअप के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद उसने दूसरे किशोर के साथ लगातार तीन दिनों तक घिनौनी हरकत की.

केस की जांच के लिए टीम गठित: इस मामले में एसीपी गौरव कुमार ने बताया कि भेलूपुर थाना अंतर्गत एक लिखित तहरीर मिली है. इसमें बच्चों ने क्रिकेट कोच पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया. केस की जांच के लिए टीम गठित कर दी गयी है.

