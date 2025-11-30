भीलवाड़ा में स्पा सेंटर पर छापा, छुड़ाई गई 2 नाबालिग
दिल्ली और नोएडा से तस्करी कर लाई दो नाबालिग बालिकाओं को बंधक बना अनैतिक काम कराने का मामला.
Published : November 30, 2025 at 1:34 PM IST
भीलवाड़ा : कोतवाली थाना पुलिस ने शनिवार रात बडला चौराहे के पास एक स्पा सेंटर पर छापा मारा, जहां दिल्ली और नोएडा से तस्करी कर लाई दो नाबालिग बालिकाओं को बंधक बना अनैतिक काम कराने के मामले में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की रिपोर्ट पर एक महिला समेत 5 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.
सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष चंद्रकला ओझा ने बताया कि स्पा से पकड़ी दो नाबालिग बच्चियों के पास उम्र संबंधी दस्तावेज नहीं थे. मेडिकल बोर्ड से उम्र का निर्धारण कराया. पीड़िता ने समिति को बताया कि बहला-फुसलाकर दिल्ली और गाजियाबाद निवासी युवक भीलवाड़ा लाए. यहां स्पा केंद्र को बेच दिया. पीड़िताओं ने बयान दिया कि स्पा सेंटर में अवैध रूप से बंधक बनाकर जबरन गलत काम कराया. इस दौरान नशीला पदार्थ भी पिलाया.
भीलवाड़ा सदर डिप्टी एवं आईपीएस (प्रोबेशनर) माधव उपाध्याय ने बताया कि स्पा सेंटर पर छापा मारा. पीड़ितों और सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के आधार पर गाजियाबाद निवासी शिवम और कालकाजी दक्षिणी दिल्ली निवासी स्मार्टी नामक युवक के साथ स्पा सेंटर के संचालक के खिलाफ अपराध की धारा 123 ,115 (2), 127(4),146 बीएनएस 16, 17 पॉक्सो एक्ट व 75 जेजे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. पीड़िताओं को सखी सेंटर में रखा है. इस अनैतिक काम के बारे में सभी बिंदुओं की जांच कर रहे हैं.
पुलिस ने पाया कि स्पा सेंटर पर दिल्ली और नोएडा की दो नाबालिग बालिकाओं की तस्करी कर अवैध रूप से यहां बंधक बना रखा था. इन्हें नशा देकर यौन शोषण, मारपीट एवं जबरन देह व्यापार कराने का मामला सामने आया है.