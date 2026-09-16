पलामू के पनेरीबांध से दो नाबालिग लड़कियां लापता, पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया
पलामू में दो नाबालिग लड़कियां गायब हो गई हैं. पुलिस दोनों की तलाश कर रही है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 16, 2026 at 1:28 PM IST
पलामू: चैनपुर थाना क्षेत्र से दो नाबालिग लड़कियां लापता हो गई हैं. मंगलवार सुबह लकड़ी चुनने के लिए घर से निकली अब तक वापस नहीं लौटीं. परिजनों की रात भर की खोजबीन के बाद मामला चैनपुर थाना में दर्ज कराया गया है.
जंगल में गई थीं, शाम तक नहीं लौटीं
चैनपुर थाना क्षेत्र की एक शख्स की 11 वर्षीय बेटी और 12 वर्षीय नातिन मंगलवार सुबह जंगल में लकड़ी चुनने की बात कहकर घर से निकली थीं. दोनों लड़कियां देर शाम तक जंगल से वापस नहीं आईं. परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला. देर रात तक इंतजार करने के बाद परिवार चैनपुर थाना पहुंचा और पुलिस को पूरी जानकारी दी.
एफआईआर दर्ज, सर्च अभियान शुरू
परिजनों के आवेदन के आधार पर चैनपुर थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि पुलिस ने दोनों लड़कियों की बरामदगी के लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया है. एक टीम जंगली इलाकों में खोजबीन कर रही है, जबकि दूसरी टीम शहरी इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. डालटनगंज रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच चल रही है.
परिजनों को अनहोनी की आशंका
दोनों नाबालिग लड़कियों के माता-पिता मजदूरी का काम करते हैं. परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका भी जाहिर की है. पुलिस सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है और इस मामले में स्पेशल टीम लगाई गई है.
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