ETV Bharat / state

बिजनौर में 24 दिन से लापता दो नाबालिग छात्राएं लुधियाना से बरामद, कपड़ा फैक्ट्री में काम कर रही थीं, पुलिस की 32 टीम कर रही थी तलाश

बिजनौर : कोतवाली क्षेत्र से 15 नवंबर को अलग-अलग समुदाय की लापता दो नाबालिग छात्राओं को पुलिस ने लुधियाना से बरामद कर लिया है. दोनों छात्राएं एक कपड़ा फैक्ट्री में नौकरी कर रही थीं. 24 दिनों से लापता दोनों छात्राओं की तलाश में पुलिस ने बीते बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया हुआ था. रेलवे स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी फुटेज से दोनों की अहम लोकेशन मिली.

एसपी अभिषेक झा ने बताया, पुलिस की 32 टीमें और एसओजी ने कई राज्यों में लगातार तलाश में लगी थी. पुलिस ने सभी स्टेशनों की सीसीटीवी खंगाली तो दोनों छात्राएं सबसे पहले मध्य प्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन पर देखी गईं. दोनों छात्राओ की बरामदगी के लिए हरिद्वार, देहरादून, मुंबई, जयपुर, जोधपुर, ऋषिकेश, सहित 50 से अधिक शहरों में पुलिस ने छानबीन की थी.

पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश के 70 से अधिक रेलवे स्टेशनों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई. एक स्टेशन पर मिली स्पष्ट फुटेज के आधार पर पुलिस टीम लुधियाना पहुंची और दोनों को सुरक्षित ट्रेस कर लिया. दोनों लड़कियां किराए पर कमरा लेकर रह रही थीं. कपड़ा फैक्ट्री में आठ हजार प्रतिमाह पर नौकरी भी कर ली थी.