बिजनौर में 24 दिन से लापता दो नाबालिग छात्राएं लुधियाना से बरामद, कपड़ा फैक्ट्री में काम कर रही थीं, पुलिस की 32 टीम कर रही थी तलाश
दोनों की तलाश के लिए पुलिस ने 50 से अधिक शहर और 70 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे.
Published : December 9, 2025 at 7:31 PM IST
बिजनौर : कोतवाली क्षेत्र से 15 नवंबर को अलग-अलग समुदाय की लापता दो नाबालिग छात्राओं को पुलिस ने लुधियाना से बरामद कर लिया है. दोनों छात्राएं एक कपड़ा फैक्ट्री में नौकरी कर रही थीं. 24 दिनों से लापता दोनों छात्राओं की तलाश में पुलिस ने बीते बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया हुआ था. रेलवे स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी फुटेज से दोनों की अहम लोकेशन मिली.
एसपी अभिषेक झा ने बताया, पुलिस की 32 टीमें और एसओजी ने कई राज्यों में लगातार तलाश में लगी थी. पुलिस ने सभी स्टेशनों की सीसीटीवी खंगाली तो दोनों छात्राएं सबसे पहले मध्य प्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन पर देखी गईं. दोनों छात्राओ की बरामदगी के लिए हरिद्वार, देहरादून, मुंबई, जयपुर, जोधपुर, ऋषिकेश, सहित 50 से अधिक शहरों में पुलिस ने छानबीन की थी.
पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश के 70 से अधिक रेलवे स्टेशनों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई. एक स्टेशन पर मिली स्पष्ट फुटेज के आधार पर पुलिस टीम लुधियाना पहुंची और दोनों को सुरक्षित ट्रेस कर लिया. दोनों लड़कियां किराए पर कमरा लेकर रह रही थीं. कपड़ा फैक्ट्री में आठ हजार प्रतिमाह पर नौकरी भी कर ली थी.
बता दें, दोनों बिना किसी को कुछ बताए 15 नवंबर को घर से स्कूल जाने को कहकर निकलीं, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचीं. जब 10:30 बजे एक छात्रा के घर स्कूल से फोन गया कि आज बच्ची स्कूल क्यों नहीं आई, तब घरवालों ने स्कूल पहुंचकर बताया कि वो तो घर से स्कूल गई थी. इसके बाद दोनों को काफी तलाशा गया लेकिन कुछ पता नहीं चला.
