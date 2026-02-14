ETV Bharat / state

फरीदाबाद में एक ही दिन में दो नाबालिगों ने की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस

फरीदाबाद में दो नाबालिगों ने की खुदकुशी ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद में एक ही दिन में दो नाबालिक लड़कियों ने खुदकुशी कर ली है. पहला मामला नगला एनक्लेव पार्ट 2 की है. यहां एक 17 वर्षीय लड़की ने घर में कहासुनी होने की वजह से खुदकुशी कर ली. वहीं, दूसरा मामला राजीव कॉलोनी की है, यहां 14 साल की नाबालिग ने खुदकुशी कर ली. ये है पहला मामला: फरीदाबाद के नगला एनक्लेव पार्ट 2 में 17 वर्षीय लड़की ने खुदकुशी कर ली. परिवारवालों के अनुसार घर में कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद वह अपने कमरे में चली गई. घरवालों को लगा कि कुछ देर में शांत हो जाएगी. हालांकि ऐसा नहीं हुआ. जब उसने आधे घंटे तक कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो घरवालों को शक हुआ. घरवालों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया. लेकिन दरवाजा नहीं खुला. इसके बाद परिवारवालों ने दरवाजा तोड़ा तो देखा की बेटी ने खुदकुशी कर ली है. इसके बाद परिवार वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद सभी नाबालिग को जिला सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फरीदाबाद दो नाबालिगों खुदकुशी (ETV Bharat)