बिहार में दो नाबालिग लड़कियों का एक साथ मिला शव
भागलपुर में डाड़ के पानी में मिले दो नाबालिग बच्चियों के शव. कर्मा-धर्मा पर्व को लेकर घर से निकली थीं- रिपोर्ट- अमरजीत कुमार
Published : September 21, 2026 at 3:15 PM IST
भागलपुर : बिहार के भागलपुर में दो शव बरामद किए गए हैं. कजरैली थाना क्षेत्र में सोमवार को दो नाबालिग बच्चियों के शव पानी में उतराते मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. दोनों बच्चियां गौराचौकी हरिजन टोला की रहने वाली थीं.
रविवार सुबह घर से निकली थीं दोनों बच्चियां
परिवार वालों का कहना है कि दोनों बच्चियां रविवार सुबह करीब 8 बजे कर्मा-धर्मा पर्व को लेकर एक साथ घर से निकली थीं. दोपहर तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में खोजबीन के बाद भी जब दोनों का पता नहीं चला, तो रविवार देर शाम कजरैली थाने में लिखित शिकायत दी गई.
लोगों की लगी भीड़
सोमवार को केलापुर बहियार की ओर गए ग्रामीणों ने डाड़ के पानी में दो बच्चियों के शव उतराते देखे. शव देखते ही इसकी सूचना पुलिस और परिजनों को दी गई. देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई. परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.
शवों को पुलिस ने बाहर निकाला
सूचना मिलते ही कजरैली थानाध्यक्ष गौतम कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. बायपास थानाध्यक्ष विकास कुमार भी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों शवों को पानी से बाहर निकलवाया. घटनास्थल के आसपास तलाशी के दौरान पानी से कुछ दूरी पर एक बच्ची की चप्पल भी बरामद हुई.
FSL टीम ने घटनास्थल की जांच की
घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एफएसएल की तकनीकी टीम को मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल और आसपास के इलाके की जांच कर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया है.
''प्रथम दृष्टया दोनों की मौत पानी में डूबने से होने की आशंका है. हालांकि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी. पुलिस हादसे समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.''- गौतम कुमार, कजरैली थानाध्यक्ष
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