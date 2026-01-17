ETV Bharat / state

जम्मू-कश्मीर से भागे दो नाबालिग बच्चे पहुंचे हरिद्वार, ठंड में ठिठुर रहे दोनों को ATHU ने परिजनों से मिलाया

जम्मू कश्मीर से भागकर हरिद्वार पहुंचे दो नाबालिग बच्चों को पुलिस ने पुलिस ने परिजनों के सुपुर्द किया.

जम्मू-कश्मीर से भागे दो नाबालिग बच्चे पहुंचे हरिद्वार (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 17, 2026 at 8:09 PM IST

3 Min Read
हरिद्वार: पढ़ाई से तंग आकर दो छात्र जम्मू कश्मीर से भागकर हरिद्वार पहुंच गए. दोनों छात्र ठंड में ठिठुरकर लावारिस अवस्था में भटक रहे थे. हरिद्वार पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने जम्मू-कश्मीर स्थित छात्रावास से भागकर हरिद्वार पहुंचे दोनों नाबालिग बच्चों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों के सुपुर्द किया. बच्चों को पाकर परिजनों की आंखें भर आईं और उन्होंने भावुक होकर हरिद्वार पुलिस का आभार जताया.

दरअसल, पुलिस मुख्यालय स्तर से बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की तलाश एवं पुनर्वास के लिए प्रदेशभर में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन स्माइल' अभियान के तहत गठित एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम लगातार सक्रिय है. इसी क्रम में बीते 16 जनवरी को हर की पैड़ी क्षेत्र से दो नाबालिग बालकों को अत्यंत दयनीय अवस्था में रेस्क्यू किया गया.

पूछताछ में सर्दी से ठिठुर रहे 11 वर्षीय और 8 वर्षीय छात्र ने बताया कि वे जम्मू कश्मीर के निवासी हैं और पढ़ाई से तंग आकर 15 जनवरी की शाम अपने जम्मू स्थित हॉस्टल से भाग निकले थे. दोनों बच्चे ट्रेन में बैठकर हरिद्वार पहुंचे थे, जहां ठंड के कारण उनकी हालत खराब हो गई थी. एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने तत्काल दोनों बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर आवश्यक कार्रवाई पूरी की. इसके बाद उनका मेडिकल भी कराया गया.

बाल कल्याण समिति हरिद्वार में काउंसलिंग के बाद दोनों बच्चों को खुला आश्रय गृह, कनखल में भेजा गया. इसी दौरान पुलिस ने विभिन्न माध्यमों से बच्चों के परिजनों की तलाश शुरू की. इस दौरान परिजनों से संपर्क हुआ और उन्हें हरिद्वार बुलाया गया. आज शनिवार को परिजन पुलिस कार्यालय रोशनाबाद पहुंचे.

एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा और सीओ सदर निशा यादव की मौजूदगी में दोनों बच्चों को विधिवत उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया. अपने बच्चों को सुरक्षित पाकर परिजन भावुक हो उठे. बच्चों को गले लगाते हुए उन्होंने नम आंखों से हरिद्वार पुलिस, एएचटीयू टीम और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल का दिल से धन्यवाद किया.

एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने बताया कि एएचटीयू की टीम लगातार अलर्ट रहती है, जो लावारिस घूम रहे बच्चों की जानकारी जुटाती है. हरकी पैड़ी क्षेत्र से बरामद किए गए बच्चों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है. परिजन बच्चों को लेकर जम्मू कश्मीर रवाना हो गए हैं. आगे भी इसी तरह खोए या बिछड़े हुए बच्चों की खोजबीन जारी रहेगी.

