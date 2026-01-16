दुकान से सामान लेकर लौट रही थी युवती, दो युवकों ने खेत में ले जाकर की हैवानियत
सिंगरौली के चितरंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुडैनिया गांव की घटना. आरोपी पुलिस की गिरफ्त में.
सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, महिला अपराध की रोकथाम को लेकर पुलिस प्रशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं. यहां गुरुवार की शाम एक युवती के साथ दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के दोनों आरोपियों को घटना के कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है.
चितरंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुडैनिया गांव की वारदात
घटना सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुडैनिया गांव की है, जहां गुरुवार की देर रात पीड़िता थाने पहुंची. वहां उसने बताया कि वह शाम को 6 बजे गांव की ही दुकान से हल्दी लेकर वापस अपने घर की ओर जा रही थी. दुकान से कुछ ही दूरी पर महिला को अकेला पाकर गांव के ही 2 युवक समन सिंह गोंड एवं श्रीराम सिंह गोंड उसे जबरन खेत में ले गए. जहां दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया.
महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 137(2), 87, 70(2), 64(1) एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी चितरंगी निरीक्षक सुधेश तिवारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया. पुलिस ने टीम तैयार कर आरोपियों की तलाश शुरू की. घटना की सूचना के 3- 4 घंटे के बाद ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया.
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार न्यायालय में पेश किया, न्यायालय ने आरोपियों को भेजा जेल
थाना प्रभारी चितरंगी सुधेश तिवारी ने बताया कि यह घटना गुरुवार शाम 6 बजे की है. पीड़िता ने 12 बजे रात जैसे ही पुलिस को वारदात की सूचना दी. पुलिस ने तत्काल 2 टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और 3- 4 घंटों में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया गया जहां से न्यायालय ने आरोपियों को जेल भेज दिया है.