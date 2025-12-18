देशभर में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के मामले में दो आरोपी दोषी करार, 8 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा
कोर्ट ने जिन आरोपियों को दोषी करार दिया उनमें नजीर अहमद पीर और जहूर अहमद पीर शामिल हैं.
Published : December 18, 2025 at 8:20 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने देशभर में आतंकी हमले की साजिश रचने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोनों दोषियों की सजा पर 8 जनवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया. कोर्ट ने जिन आरोपियों को दोषी करार दिया उनमें नजीर अहमद पीर और जहूर अहमद पीर शामिल हैं. कोर्ट ने इन्हें यूएपीए की धाराओं 18, 19 और 39 के तहत दोषी करार दिया है.
इन पर पाकिस्तान से घुसपैठ करके कश्मीर में अशांति फैलाने वाले आतंकवादी बहादुर अली के साथ साजिश रचने और उसकी मदद करने का आरोप था. एनआईए ने दोनों को 2017 में जम्मू के गिरफ्तार किया था. दोनों कुपवाड़ा के रहने वाले हैं.
एनआईए के मुताबिक 25 जुलाई, 2016 को जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा से लश्कर के आतंकी बहादुर अली को गिरफ्तार किया गया था. बहादुर अली को पाकिस्तान की ओर से भारत में घुसपैठ के बाद नजीर और जहूर मदद करते थे. एनआईए ने बहादुर अली से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे. दोनों पर आरोप है कि हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की हत्या के बाद कश्मीर में आंदोलन भड़काने के लिए पाकिस्तान से भारत में बहादुर अली की घुसपैठ कराने में भूमिका थी. दोनों को बहादुर अली की गिरफ्तारी के बाद जांच के दौरान नाम आने के बाद पकड़ा गया था.