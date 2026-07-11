दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी 2 प्रमुख ट्रेनें, लाखों यात्रियों को बड़ी राहत
दिल्ली से हिमाचल और प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा होगी अधिक सुगम.
Published : July 11, 2026 at 6:26 PM IST|
Updated : July 11, 2026 at 6:37 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के लाखों रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर दो महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की स्वीकृति प्रदान कर दी है. इससे हिमाचल प्रदेश जाने वाले पर्यटकों के साथ-साथ पंजाब के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी सुगमता रहेगी.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भेजे पत्र में बताया है कि उनके द्वारा भेजे गए अनुरोध पत्र के संदर्भ में आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर दो ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है. स्वीकृति के अनुसार, गाड़ी संख्या 14331 दिल्ली-कालका एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 14053 दिल्ली-दौलतपुर चौक हिमाचल एक्सप्रेस अब आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर भी रुकेंगी.
14331 दिल्ली- कालका एक्सप्रेस— Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 10, 2026
और
14053 दिल्ली-दौलतपुर चौक हिमाचल एक्सप्रेस
📍 अब आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी।
इस जनहितकारी निर्णय को स्वीकृति प्रदान करने के लिए माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री @AshwiniVaishnaw जी का समस्त दिल्लीवासियों की ओर से हार्दिक आभार। यह निर्णय…
दिल्ली-कालका एक्सप्रेस और दिल्ली-दौलतपुर चौक हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस निर्णय पर प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों की दैनिक जरूरतों और जनसुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर इन दोनों ट्रेनों के ठहराव से उत्तर व पश्चिम दिल्ली के निवासियों का समय बचेगा, यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी और उन्हें नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाने की अतिरिक्त परेशानी से राहत मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली-कालका एक्सप्रेस के आदर्श नगर में ठहरने से कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ और कालका की यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा. साथ ही हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले पर्यटकों के लिए भी यह सुविधा अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी. इसी प्रकार दिल्ली-दौलतपुर चौक हिमाचल एक्सप्रेस के ठहराव से कुरुक्षेत्र, फतेहगढ़ साहिब, आनंदपुर साहिब तथा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. विशेष रूप से फतेहगढ़ साहिब और आनंदपुर साहिब जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की यात्रा अब उत्तर और पश्चिम दिल्ली के लोगों के लिए पहले की तुलना में अधिक सरल और सुगम हो जाएगी.
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