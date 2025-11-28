ETV Bharat / state

जयपुर में आधी रात लेपर्ड का रेस्क्यू , एक दिन में दो बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन सफल

जयपुर में बढ़ते लेपर्ड मूवमेंट के पीछे टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट, कमजोर प्रे बेस और निगरानी की कमी बड़ा कारण लग रही है.

Leopard rescued in Jaipur
जयपुर ग्रामीण के रूंडल गांव से रेस्क्यू पैंथर पिंजरे में (Photo Source: Forest Department)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 28, 2025 at 10:05 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी के आबादी वाले इलाकों में इस महीने लगातार लेपर्ड मौजूदगी से दहशत का माहौल बना हुआ है. जयपुर और आसपास के इलाके में गुरुवार को देर रात तक वन विभाग ने दो महत्वपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन किए, जिनमें लेपर्ड को सुरक्षित ट्रैंकुलाइज कर जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया गया. इससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.

शहर के चांदपोल इलाके में देर रात सरोज सिनेमा के पास एक दुकान में घुसे लेपर्ड को वन विभाग ने रात करीब 1 बजे ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया. लेपर्ड दुकान के अंदर बंद हो गया था, जिसके बाद सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची. बड़ी संख्या में लोग देर रात तक मौके पर मौजूद रहे, जिन्हें हटाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. इस ऑपरेशन का नेतृत्व वरिष्ठ वन्य जीव चिकित्सक डॉ. अरविंद माथुर ने किया. उन्होंने बताया कि भारी भीड़ और संकरी जगह के बीच करीब तीन घंटे चले प्रयास के बाद टीम ने लेपर्ड को सफलतापूर्वक ट्रैंकुलाइज किया. सब-एडल्ट अवस्था वाले इस लेपर्ड को झुंझुनू के खेतड़ी इलाके में रिलीज किया गया.

आबादी में आ रहे लेपर्ड पर बोले विशेषज्ञ (Photo Source: Forest Department)

पढ़ें: जयपुर के आबादी इलाके में लेपर्ड का मूवमेंट, लगातार दूसरे दिन सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें

दिन में जयपुर ग्रामीण में किया रेस्क्यू : डॉ. माथुर ने एक ही दिन में दो लेपर्ड रेस्क्यू करके रिकॉर्ड बनाया. बुधवार को अचरोल के रूंडल क्षेत्र में भी एक सब-एडल्ट नर लेपर्ड को 70 फीट गहरे सूखे कुएं से रेस्क्यू किया गया था. यह लेपर्ड दो दिनों से कुएं में फंसा हुआ था. क्रेन और पिंजरे की मदद से नीचे उतरकर डॉ. माथुर और उनकी टीम ने इसे सुरक्षित रूप से बाहर निकाला. पैंथर शावक की हालत अब बेहतर बताई जा रही है और उसे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ऑब्जरवेशन पर रखा गया है.

शहर में लगातार दिख रहे हैं लेपर्ड: बीते कुछ हफ्तों में जयपुर के कई इलाकों में लेपर्ड की मौजूदगी दर्ज की गई है. गुरुवार रात को रेस्क्यू किया गया लेपर्ड बीते तीन दिनों से विद्याधर नगर, शास्त्री नगर, नेहरू नगर और चांदपोल इलाके के आसपास मूवमेंट कर रहा था. इसके पहले मंत्री सुरेश रावत के बंगले तक सिविल लाइंस पहुंचा लेपर्ड झालाना के जंगलों से 8 नवंबर से निकला हुआ था, जिसने दो हफ्ते के दौरान 8 किलोमीटर तक राजधानी में चहल कदमी की. 16 नवंबर को जयपुर के नाहरगढ़ वन्य क्षेत्र से सटे आबादी वाले इलाके में दाखिल हुए पैंथर को घर में घुसने पर भीड़ ने पीट दिया था, जिसकी बाद में मौत हो गई थी.

Leopard rescued in Jaipur
गुर्जर घाटी के घर में दाखिल हुआ लेपर्ड (Photo Source Forest Department)
हादसों और हमलों की बढ़ती घटनाएं: 16 नवंबर को नाहरगढ़ अभयारण्य की गुर्जर घाटी में लेपर्ड मादा शावक की मौत हो गई थी. ग्रामीणों पर उसे डंडों से पीटने का आरोप लगा है. मामले में वन विभाग ने कार्रवाई की बात कही है. 26 नवंबर को जयपुर-दिल्ली हाईवे पर कूथाडा के पास एक तेंदुए का शव मिला था. आशंका है कि उसकी मौत किसी वाहन की टक्कर से हुई.

यह भी पढ़ें: सिविल लाइंस में मंत्री रावत के बंगले के पास आया लेपर्ड, 4 घंटे की मशक्कत के बाद आया काबू

वन विभाग ने बढ़ाई सतर्कता: लेपर्ड की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए वन विभाग ने रात्रिकालीन पेट्रोलिंग बढ़ा दी है. फॉरेस्ट अधिकारियों ने लोगों से अपील की है. रात में घर से निकलते समय सतर्क रहें. किसी भी लेपर्ड मूवमेंट की सूचना तुरंत वन विभाग को दें. संपर्क नंबर 9782062885, 9001360000, 8095970001 के जरिए सूचना दी जा सकती है.

वन्य जीव एक्सपर्ट्स की यह राय : वन्य जीव विशेषज्ञ और पर्यावरण प्रेमी सूरज सोनी के मुताबिक जयपुर में बढ़ते लेपर्ड मूवमेंट के पीछे टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट, कमजोर प्रे बेस और निगरानी की कमी बड़ा कारण लग रही है. सब-एडल्ट अवस्था के लेपर्ड लगातार नए इलाकों में भटक रहे हैं, जिससे वन विभाग की चुनौती और बढ़ गई है. बीते दो हफ्ते के दौरान राजधानी के तीन मामलों पर गौर किया जाए, तो सिविल लाइंस में आया पैंथर झालाना के जंगल से निकलकर 8 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यहां पहुंचा था. गुर्जर घाटी में भीड़ का शिकार हुआ पैंथर नाहरगढ़ लेपर्ड रिजर्व से निकाल कर बाहर आया था, तो चांदपोल से हाल ही में रेस्क्यू किए गए लेपर्ड का मूवमेंट भी बीड पापड़ रिजर्व से होता हुआ यहां तक पहुंचा था. यह तीनों मामले जाहिर कर रहे हैं कि प्रे बेस नहीं बढ़ने के कारण और निगरानी की कमी के कारण और भोजन पानी की तलाश में यह वन्य जीव आबादी वाले इलाकों का रुख कर रहे हैं.

इस तरह चला घटनाक्रम

  • 27 नवंबर की रात चांदपोल इलाके से पैंथर का रेस्क्यू
  • 27 नवंबर को रूंडल गांव के नजदीक सूखे कुएं में गिरा पैंथर
  • 26 नवंबर की सुबह जयपुर दिल्ली हाईवे पर सब एडल्ट लेपर्ड का शव मिला
  • 21 नवंबर को झालाना से 8 किमी दूर सिविल लाइंस में लेपर्ड दिखा. सफलतापूर्वक रेस्क्यू
  • 16 नवंबर को नाहरगढ़ अभ्यारण से सटे आमेर के घर में दाखिल हुआ पैंथर, भीड़ की पिटाई से हुई मौत
  • 10 नवंबर को गोपालपुरा बाईपास और आसपास के इलाकों में इसके मूवमेंट के निशान मिले.
  • 8 नवंबर को दुर्गापुरा में लेपर्ड सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था.
  • 27 अक्टूबर को मोती डूंगरी क्षेत्र में भी लेपर्ड नजर आया था, जिसके बाद वन विभाग ने दो पिंजरे और दो कैमरा ट्रैप लगाए थे.

TAGGED:

TWO MAJOR RESCUE OPERATIONS
LEOPARD MOVEMENT IN JAIPUR
RESCUE OPERATION
LEOPARD RESCUED IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.