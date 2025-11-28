ETV Bharat / state

जयपुर में आधी रात लेपर्ड का रेस्क्यू , एक दिन में दो बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन सफल

दिन में जयपुर ग्रामीण में किया रेस्क्यू : डॉ. माथुर ने एक ही दिन में दो लेपर्ड रेस्क्यू करके रिकॉर्ड बनाया. बुधवार को अचरोल के रूंडल क्षेत्र में भी एक सब-एडल्ट नर लेपर्ड को 70 फीट गहरे सूखे कुएं से रेस्क्यू किया गया था. यह लेपर्ड दो दिनों से कुएं में फंसा हुआ था. क्रेन और पिंजरे की मदद से नीचे उतरकर डॉ. माथुर और उनकी टीम ने इसे सुरक्षित रूप से बाहर निकाला. पैंथर शावक की हालत अब बेहतर बताई जा रही है और उसे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ऑब्जरवेशन पर रखा गया है.

शहर के चांदपोल इलाके में देर रात सरोज सिनेमा के पास एक दुकान में घुसे लेपर्ड को वन विभाग ने रात करीब 1 बजे ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया. लेपर्ड दुकान के अंदर बंद हो गया था, जिसके बाद सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची. बड़ी संख्या में लोग देर रात तक मौके पर मौजूद रहे, जिन्हें हटाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. इस ऑपरेशन का नेतृत्व वरिष्ठ वन्य जीव चिकित्सक डॉ. अरविंद माथुर ने किया. उन्होंने बताया कि भारी भीड़ और संकरी जगह के बीच करीब तीन घंटे चले प्रयास के बाद टीम ने लेपर्ड को सफलतापूर्वक ट्रैंकुलाइज किया. सब-एडल्ट अवस्था वाले इस लेपर्ड को झुंझुनू के खेतड़ी इलाके में रिलीज किया गया.

जयपुर: राजधानी के आबादी वाले इलाकों में इस महीने लगातार लेपर्ड मौजूदगी से दहशत का माहौल बना हुआ है. जयपुर और आसपास के इलाके में गुरुवार को देर रात तक वन विभाग ने दो महत्वपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन किए, जिनमें लेपर्ड को सुरक्षित ट्रैंकुलाइज कर जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया गया. इससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.

शहर में लगातार दिख रहे हैं लेपर्ड: बीते कुछ हफ्तों में जयपुर के कई इलाकों में लेपर्ड की मौजूदगी दर्ज की गई है. गुरुवार रात को रेस्क्यू किया गया लेपर्ड बीते तीन दिनों से विद्याधर नगर, शास्त्री नगर, नेहरू नगर और चांदपोल इलाके के आसपास मूवमेंट कर रहा था. इसके पहले मंत्री सुरेश रावत के बंगले तक सिविल लाइंस पहुंचा लेपर्ड झालाना के जंगलों से 8 नवंबर से निकला हुआ था, जिसने दो हफ्ते के दौरान 8 किलोमीटर तक राजधानी में चहल कदमी की. 16 नवंबर को जयपुर के नाहरगढ़ वन्य क्षेत्र से सटे आबादी वाले इलाके में दाखिल हुए पैंथर को घर में घुसने पर भीड़ ने पीट दिया था, जिसकी बाद में मौत हो गई थी.

गुर्जर घाटी के घर में दाखिल हुआ लेपर्ड (Photo Source Forest Department)

16 नवंबर को नाहरगढ़ अभयारण्य की गुर्जर घाटी में लेपर्ड मादा शावक की मौत हो गई थी. ग्रामीणों पर उसे डंडों से पीटने का आरोप लगा है. मामले में वन विभाग ने कार्रवाई की बात कही है. 26 नवंबर को जयपुर-दिल्ली हाईवे पर कूथाडा के पास एक तेंदुए का शव मिला था. आशंका है कि उसकी मौत किसी वाहन की टक्कर से हुई.

वन विभाग ने बढ़ाई सतर्कता: लेपर्ड की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए वन विभाग ने रात्रिकालीन पेट्रोलिंग बढ़ा दी है. फॉरेस्ट अधिकारियों ने लोगों से अपील की है. रात में घर से निकलते समय सतर्क रहें. किसी भी लेपर्ड मूवमेंट की सूचना तुरंत वन विभाग को दें. संपर्क नंबर 9782062885, 9001360000, 8095970001 के जरिए सूचना दी जा सकती है.

वन्य जीव एक्सपर्ट्स की यह राय : वन्य जीव विशेषज्ञ और पर्यावरण प्रेमी सूरज सोनी के मुताबिक जयपुर में बढ़ते लेपर्ड मूवमेंट के पीछे टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट, कमजोर प्रे बेस और निगरानी की कमी बड़ा कारण लग रही है. सब-एडल्ट अवस्था के लेपर्ड लगातार नए इलाकों में भटक रहे हैं, जिससे वन विभाग की चुनौती और बढ़ गई है. बीते दो हफ्ते के दौरान राजधानी के तीन मामलों पर गौर किया जाए, तो सिविल लाइंस में आया पैंथर झालाना के जंगल से निकलकर 8 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यहां पहुंचा था. गुर्जर घाटी में भीड़ का शिकार हुआ पैंथर नाहरगढ़ लेपर्ड रिजर्व से निकाल कर बाहर आया था, तो चांदपोल से हाल ही में रेस्क्यू किए गए लेपर्ड का मूवमेंट भी बीड पापड़ रिजर्व से होता हुआ यहां तक पहुंचा था. यह तीनों मामले जाहिर कर रहे हैं कि प्रे बेस नहीं बढ़ने के कारण और निगरानी की कमी के कारण और भोजन पानी की तलाश में यह वन्य जीव आबादी वाले इलाकों का रुख कर रहे हैं.

