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अमन साहू के बाद अब सुजीत सिन्हा का अंत, कस्टडी से फरार होने के दौरान एनकाउंटर में मारे गए बड़े गैंगस्टर!

झारखंड पुलिस की गिरफ्त से फरार होने के दौरान एक और कुख्यात का एनकाउंटर हो गया है. जानें, कौन थे वो.

Two major gangsters killed in encounter while escaping from police custody in Jharkhand
गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और अमन साहू (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 3, 2026 at 1:05 AM IST

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रांचीः झारखंड में संगठित अपराध के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का जामताड़ा में पुलिस मुठभेड़ में मारा जाना राज्य के अपराध जगत के लिए बड़ा सैटबैक है.

इससे पहले कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू भी पुलिस कस्टडी से फरार होने के दौरान हुई मुठभेड़ में मारा गया था. इस तरह झारखंड में पुलिस हिरासत या जेल ट्रांजिट के दौरान मुठभेड़ में मारे जाने वाला सुजीत सिन्हा दूसरा बड़ा गैंगस्टर है.

11 मार्च 2025 को मारा गया था अमन साहू

इससे पहले गैंगस्टर अमन साहू भी पुलिस कस्टडी से फरार होने के दौरान मुठभेड़ में मारा गया था. अमन साहू को छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए गई थी. रिमांड अभी खत्म होने के बाद 11 मार्च 2025 को अमन साहू को एटीएस की सुरक्षा में रांची लाया जा रहा था. इसी दौरान पलामू में अमन साहू के गुर्गों ने पुलिस पर हमला कर अमन साहू को छुड़ाने की कोशिश की, जिसमें वह पुलिस की गोली का शिकार होकर मारा गया.

पुलिस का दावा था कि रास्ते में उसके सहयोगियों ने उसे छुड़ाने की कोशिश की थी और इसी दौरान हुई फायरिंग में अमन साहू मारा गया. उस घटना के बाद भी पुलिस कार्रवाई को लेकर व्यापक चर्चा हुई थी. अब उसी अंदाज में अमन साहू का कभी खास दोस्त रहा सुजीत भी मारा गया.

पुलिस के अनुसार, सुजीत सिन्हा को जेल स्थानांतरण के तहत साहिबगंज मंडल कारा से धनबाद जेल ले जाया जा रहा था. जामताड़ा में पुलिस वाहन का टायर पंचर हो जाने के बाद उसे दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था. इसी दौरान उसने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी का हथियार छीन लिया और पुलिस पर फायरिंग करने का प्रयास किया. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से उसकी मौत हो गई.

दोनों थे झारखंड के कुख्यात अपराधी

अमन साहू और सुजीत सिन्हा, दोनों ही झारखंड के संगठित अपराध की दुनिया के बड़े नाम रहे हैं. दोनों पर करोड़ों रुपये की रंगदारी वसूलने, कई आपराधिक गिरोहों को संचालित करने और जेल से नेटवर्क चलाने के आरोप लगते रहे हैं. दोनों की ही मौत लगभग एक ही तरह से हुई.

अमन साहू और सुजीत सिन्हा कभी एक ही गैंग के थे साथी

झारखंड के अपराध जगत के दो बड़े नाम अमन साहू और सुजीत सिन्हा कभी एक ही आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा माने जाते थे. शुरुआती दौर में दोनों ने मिलकर रंगदारी, ठेकेदारी और संगठित अपराध की कई वारदातों को अंजाम दिया. हालांकि समय के साथ दोनों के बीच मतभेद बढ़े और उनके रास्ते अलग हो गए.

इसके बाद दोनों ने अपने-अपने अलग गिरोह बना लिए और स्वतंत्र रूप से आपराधिक गतिविधियां संचालित करने लगे. अमन साहू के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद उसके गिरोह की कमान राहुल सिंह ने संभाल ली. वहीं, दूसरी ओर सुजीत सिन्हा ने कुख्यात प्रिंस खान गिरोह के साथ गठजोड़ कर लिया था.

दोनों गिरोह के बीच तालमेल बनाकर रंगदारी व संगठित अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे. इसी नेटवर्क की जांच के दौरान रांची पुलिस ने इसी वर्ष सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा को भी गिरफ्तार किया था. पुलिस का आरोप है कि वह गिरोह की गतिविधियों में सहयोग करने और नेटवर्क के संचालन में भूमिका निभा रही थी. अब अमन साहू के बाद सुजीत सिन्हा के भी पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने से झारखंड के संगठित अपराध जगत को बड़ा झटका माना जा रहा है.

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AMAN SAHU AND SUJIT SINHA KILLED
अपराधी का पुलिस एनकाउंटर
SUJIT SINHA ENCOUNTER

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