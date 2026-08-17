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कानपुर: गर्भवती युवती हत्याकांड में दो प्रेमी गिरफ्तार, आम के बाग में मिला था शव

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सात महीने के गर्भवती होने की पुष्टि.

कानपुर: गर्भवती युवती हत्याकांड में दो प्रेमी गिरफ्तार
कानपुर: गर्भवती युवती हत्याकांड में दो प्रेमी गिरफ्तार (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 7:39 AM IST

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कानपुर: घाटमपुर थाना क्षेत्र में सात माह की गर्भवती दलित युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके दो प्रेमियों को रविवार को गिरफ्तार किया है. गांव के पास के बाग में युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के सात महीने के गर्भवती होने की पुष्टि हुई है, जबकि मौत का सटीक कारण स्पष्ट न होने के कारण डॉक्टरों ने दुष्कर्म की आशंका बताई थी.

गर्भस्थ शिशु का डीएनए भी जांच के लिए सुरक्षित कर लिया है. मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.

गर्भवती युवती हत्याकांड में दो प्रेमी गिरफ्तार
गर्भवती युवती हत्याकांड में दो प्रेमी गिरफ्तार (Photo credit;ETV Bharat)

घाटमपुर के सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णकांत ने बताया कि युवती के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पतारा निवासी अरविंद उर्फ गोला पाण्डेय और फतेहपुर जिले के नरैनी निवासी प्रांजुल पाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है.



पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी प्रांजुल पाल ने बताया कि हिरनी गांव स्थित अपने ननिहाल आने-जाने के क्रम में चार साल पहले उसकी मुलाकात युवती से हुई थी. दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे और युवती इलाज के नाम पर उससे रुपये लिया करती थी, लेकिन वह इसे सिर्फ एक सामान्य संबंध मानकर बात करता था.

वहीं दूसरे आरोपी अरविंद उर्फ गोला पाण्डेय ने पूछताछ में बताया कि युवती के पिता उसका खेत बटाई पर लेते थे, जिससे छह साल पहले उनकी बातचीत शुरू हुई थी. अरविंद के अनुसार उसने युवती की काफी आर्थिक मदद की, उसे स्कूटी दिलवाई और जब युवती ने सात महीने की गर्भवती होने की बात बताई तो वह उसे खुद पिता बनकर कानपुर के अस्पताल ले गया था.

अरविंद ने आगे कहा कि डॉक्टर द्वारा जवाब दिए जाने के बाद वह युवती को एम्बुलेंस से गांव के किनारे छोड़कर चला गया था और सुबह शव मिलने की खबर सुनकर डर के मारे भाग गया था, जबकि युवती के परिजनों ने मदद के बावजूद उसे झूठे मामले में फंसा दिया है.

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