मौत खींच ले गई 2 मासूम बहनों को कार में, पड़ोसियों ने भी चेताया था, इसलिए नहीं मिली मदद
पड़ोसी का कहना है कि दम घुटने के कारण मासूमों को कार में उल्टी भी हुई थी.
Published : May 21, 2026 at 6:18 PM IST
अलवर: शहर के खुदनपुरी क्षेत्र में एक परिवार की दो मासूमों की बुधवार को घर के बाहर खड़ी कार में दम घुटने से मौत हो गई. दोनों बहनों को मौत खींच कर कार तक ले गई, जबकि पड़ोसियों ने घटना से पूर्व इन दोनों मासूमों को कार से दूर भगाया और घर जाकर खेलने को कहा, लेकिन कुछ देर बार वे कार में जाकर बैठ गईं और दम घुटने और तापमान बढ़ने से उनकी मौत हो गई. पिता रमेश के सैलून पर जाने के बाद दोनों बहनें घर व आसपास खेलकर समय बीताती थी. रमेश का परिवार अलवर के खुदनपुरी क्षेत्र में पिछले 7 साल से रह रहा है. करीब 4 साल पहले रमेश की पत्नी की मौत होने के बाद उनकी दोनों बेटियां अकेली रह गई थीं.
कार का गेट लॉक हो गया: गैराज मालिक विनोद सैनी ने बताया कि जिस कार में दम घुटने से दोनों मासूमों की मौत हुई, वह 4 से 5 दिन पहले उनके गैराज पर मरम्मत के लिए आई थी. उन्होंने बताया कार में इंजन का काम होना था, जिसके चलते गाड़ी की बैटरी व वायर निकालकर रखे थे. कार में ऑटो लॉक नहीं था. इस कारण दोनों बच्चियां लक्ष्मी और टीना खेलते समय उसमें जाकर बैठ गई. बच्चियों के बैठने के बाद कार का गेट लॉक हो गया, जिससे उसके अंदर बैठी दोनों मासूमों का दम घुटने लगा. कार का गेट बंद होने के कारण लोगों का ध्यान कार के अंदर नहीं गया, जिससे मासूमों को समय रहते कोई मदद भी नहीं मिल पाई.
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गर्मियों में बंद कार का बढ़ जाता है तापमान: विनोद सैनी ने बताया कि बुधवार को शहर में तापमान ज्यादा था. घटना दोपहर करीब 12 बजे हुई और इस दौरान कार का गेट बंद होने से अंदर का तापमान और बढ़ गया. घटना के दौरान कार के अंदर तापमान 50 डिग्री से ज्यादा होने की संभावना है. कार में तापमान ज्यादा होने और दम घुटने से बच्चियों की मौत हुई. दोनों बहनें करीब डेढ़ से 2 घंटे तक कार में बंद रही. हो सकता है उन्होंने इस दौरान सहायता के लिए आवाज लगाई हो, लेकिन कार का गेट बंद होने से किसी का उस ओर ध्यान नहीं गया. विनोद ने कहा कि कार पार्क करते समय शीशे को हल्का सा खुला रखना चाहिए. बच्चों को गाड़ी के बारे में जानकारी देनी चाहिए. गाड़ी के अंदर बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए.
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कार के पास पहले भी दो बार खेलने आई थी बच्चियां: सैनी ने बताया कि बुधवार को गैरेज पर कार्य की अधिकता के कारण वह व्यस्त था. घटना से पहले दो से तीन बार इन बच्चियों को पड़ोस के लोगों ने कार के पास खेलते देखा और उन्हें घर जाकर खेलने को कहा. फिर भी दोनों बहनें लोगों की नजर बचाकर चुपचाप कार में बैठ गई. लोगों का भी कार में बैठी मासूमों की ओर ध्यान ही नहीं गया. बाद में पिता रमेश घर आया, तो उसे बच्चियां घर में नहीं मिलीं. तलाश करने पर दोनों बहनें घर के बाहर खड़ी कार में दिखाई दी. इस पर लोगों ने कार का गेट खोलकर दोनों मासूमों को बाहर निकाला. उस दौरान दोनों वे अचेत अवस्था में थीं. दोनों मासूमों को तुरंत अलवर चिकित्सालय पहुंचाया, जहां जांच के दौरान चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.
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दम घुटने से कार में हुई थी उल्टी: पड़ोसी सुभाष सैनी ने बताया कि घटना के कुछ देर बाद जब वह घर आए, तो दोनों बहनों के नहीं मिलने की बात सामने आई. उन्होंने बताया कि कार का गेट खोलकर बच्चियों को बाहर निकाला, तो उनका शरीर काफी गर्म था और उनके हाथ पैर अकड़े हुए थे. दम घुटने के कारण मासूमों को कार में उल्टी भी हुई थी. संभवत: बच्चियों ने करीब 2 घंटे तक खुद को बचाने की कोशिश की होगी.
पड़ोसी ही रखते थे ध्यान: सुभाष सैनी ने बताया कि रमेश का परिवार करीब 7 साल से इस क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहा है. रमेश सैलून की दुकान कर घर का गुजारा करता है. उन्होंने बताया कि करीब 4 साल पहले रमेश की पत्नी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी. तभी से रमेश अपनी दोनों बच्चियों का पालन–पोषण कर रहा था. रमेश ने बताया कि पत्नी की मौत के बाद उनकी बेटी लक्ष्मी व टीना मोहल्ले में खेलते हुए ही बड़ी हुई थी. ज्यादातर समय पड़ोसी ही उनका ध्यान रखते थे. कारण था कि दोनों बच्चियों के पिता पास ही अपने सैलून पर चले जाते थे. दोनों बच्चियां घर व आसपास अकेली ही खेलकर समय बीताती थी. रमेश ने बताया कि इस घटना के बाद उनके परिवार में वह अकेले ही बचे हैं. 4 साल पहले उनकी पत्नी की मौत हो गई थी.