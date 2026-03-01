ETV Bharat / state

पीलीभीत में दो तेंदुओं की दहशत; ऑफिसर्स कॉलोनी के पास चहलकदमी करते दिखे, सीसीटीवी देखकर मचा हड़कंप

पीलीभीत : जिले के बख्शपुर गांव में शनिवार देर रात दो तेंदुए देखे जाने का दावा किया जा रहा है. दोनों तेंदुओं की हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं. यह गांव ऑफिसर्स कॉलोनी के ठीक पीछे स्थित है. दो तेंदुओं को देखे जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. मामले की गंभीरता को देखते हुए रविवार को सामाजिक वानिकी प्रभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पदचिह्नों (पगमार्क) की जांच की.

सीसीटीवी फुटेज (Video credit:)

गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों में इन तेंदुओं की चहलकदमी कैद हुई है. वायरल हो रहे वीडियो में दो तेंदुओं को बेखौफ होकर गांव की गलियों में घूमते देखा जा सकता है. डीएफओ के मुताबिक, शनिवार रात करीब 12 बजे के बाद जब ग्रामीण अपने घरों में सो रहे थे, तब बस्ती के बेहद करीब तेंदुओं की चहलकदमी को देखा गया है. तेंदुओं की मौजूदगी की खबर गांव में फैलने के बाद हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए रविवार को सामाजिक वानिकी प्रभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पदचिह्नों (पगमार्क) की जांच की. हालांकि, ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.