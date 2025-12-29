ETV Bharat / state

देर रात सो रहे थे लोग और एक साथ घर में घुस गए 2 तेंदुए, फिर...

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के भराड़ी वन परिक्षेत्र के अंतर्गेत आने वाले गांव भदरेट में इन दिनों तेंदुओं के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है. तेदुओं के आतंक का आलम यह है कि इस क्षेत्र में तेंदुए अब घर के आंगन में घूमते नजर आ रहे हैं. घर के भीतर इस तरह से तेंदुए के प्रवेश से ग्रामीण काफी सहमे हुए हैं.

भदरेट गांव में तेंदुए की दस्तक

उपतहसील भराड़ी के मरहाणा पंचायत के भदरेट गांव में तेंदुए की लगातार दस्तक से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है, गांव में तेंदुए का एक जोड़ा रिहायशी इलाकों में भी दस्तक दे रहा है और घरों की चारदीवारी फांदकर आंगन तक पहुंच रहा है. तेंदुए का यह जोड़ा गांव के दो रिहायशी मकानों के आंगन में पहुंच गया. तेंदुओं की चहलकदमी घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों तेंदुए चारदीवारी फांदकर आंगन में दाखिल हुए और करीब आधे घंटे तक वहीं मौजूद रहे.