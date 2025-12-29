देर रात सो रहे थे लोग और एक साथ घर में घुस गए 2 तेंदुए, फिर...
बिलासपुर के भराड़ी वन परिक्षेत्र के भदरेट गांव में इन दिनों तेंदुओं का आतंक बना हुआ है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 29, 2025 at 7:50 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के भराड़ी वन परिक्षेत्र के अंतर्गेत आने वाले गांव भदरेट में इन दिनों तेंदुओं के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है. तेदुओं के आतंक का आलम यह है कि इस क्षेत्र में तेंदुए अब घर के आंगन में घूमते नजर आ रहे हैं. घर के भीतर इस तरह से तेंदुए के प्रवेश से ग्रामीण काफी सहमे हुए हैं.
भदरेट गांव में तेंदुए की दस्तक
उपतहसील भराड़ी के मरहाणा पंचायत के भदरेट गांव में तेंदुए की लगातार दस्तक से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है, गांव में तेंदुए का एक जोड़ा रिहायशी इलाकों में भी दस्तक दे रहा है और घरों की चारदीवारी फांदकर आंगन तक पहुंच रहा है. तेंदुए का यह जोड़ा गांव के दो रिहायशी मकानों के आंगन में पहुंच गया. तेंदुओं की चहलकदमी घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों तेंदुए चारदीवारी फांदकर आंगन में दाखिल हुए और करीब आधे घंटे तक वहीं मौजूद रहे.
तेंदुओं की चहलकदमी से ग्रामीणों में दहशत
इस संबंध में मरहाणा पंचायत के पूर्व प्रधान पृथी चंद ने बताया कि, "भदरेट गांव के देशराज और विपिन पाल के घर के आंगन में तेंदुओं की मौजूदगी से लोगों में दहशत फैल गई है. यदि उस समय घर का कोई सदस्य बाहर निकल आता तो बड़ा हादसा हो सकता था. गांव में तेंदुओं की दस्तक के बाद ग्रामीण शाम ढलने के बाद घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं. बच्चे अकेले स्कूल जाने से घबरा रहे हैं, वहीं महिलाएं मवेशियों के लिए चारा लाने में भी भय महसूस कर रही हैं. यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है.
क्षेत्र में लगाए जाएंगे पिंजरे
वहीं, भराड़ी वन परिक्षेत्र के आरओ मदन ने कहा कि, "अभी तक तेंदुओं द्वारा किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है. वन विभाग के द्वारा इस क्षेत्र में जल्द ही पिंजरा लगाया जाएगा, ताकि तेंदुओं को काबू में किया जा सके."
