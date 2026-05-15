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महराजगंज में दो तेंदुओं की मौत; लंग इंफेक्शन और हेड इंजरी बनी वजह

निचलौल वन रेंज क्षेत्र में मिले तेंदुओं के शव, ग्रामीणों में दहशत.

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 5:43 PM IST

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महराजगंज : जिले के निचलौल क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों पर तेंदुओं के शव मिलने से हड़कंप मच गया. सोहगीबरवा वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में मिले इन दोनों तेंदुओं की मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है. डीएफओ निरंजन सर्वे के मुताबिक, एक तेंदुए की मौत लंग इंफेक्शन से, जबकि दूसरे की मौत सिर में गंभीर चोट लगने से हुई है.

पहली घटना निचलौल वन रेंज से सटे रामचन्द्रही गांव की है, जहां ग्रामीणों ने संजय गोंड के मक्के के खेत में एक तेंदुए को मृत अवस्था में पड़ा देखा. शुरुआत में लोगों को लगा कि तेंदुआ जिंदा है और सो रहा है, जिससे गांव में दहशत फैल गई. इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. इसके साथ ही वन विभाग को भी जानकारी दी गई. वन विभाग और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला.

जांच के दौरान पता चला कि तेंदुए की पहले ही मौत हो चुकी थी. वहीं दूसरी घटना शुक्रवार को निचलौल वन रेंज की दक्षिणी बीट के जंगल से सटे सागौन बागीचे में सामने आई, जहां करीब पांच माह की एक मादा तेंदुआ मृत मिली. घटनास्थल पर जमीन और पेड़ों पर संघर्ष के निशान मिलने से पहले वन विभाग ने आपसी लड़ाई की आशंका जताई थी. दोनों मामलों में वन विभाग ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया.

डीएफओ निरंजन सर्वे ने बताया कि जांच रिपोर्ट में एक तेंदुए की मौत का कारण लंग इंफेक्शन आया है, जबकि दूसरी मादा तेंदुए की मौत हेड इंजरी से हुई है. उन्होंने बताया कि वन विभाग और वाइल्ड लाइफ टीम पूरे मामले की निगरानी कर रही है. तेंदुओं के लगातार जंगल से बाहर आने और उनकी मौत की घटनाओं से आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है.

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