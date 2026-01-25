ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ में दुकान से लौट रहे व्यवसायी की आंखों में फेंकी मिर्ची, घर के बाहर लूटे दो लाख रुपए

चित्तौड़गढ़: शहर में शनिवार रात को हार्डवेयर व्यवसायी से दो लाख से अधिक रुपए की लूट हो गई. बुजुर्ग व्यवसायी दुकान से घर लौटे थे. घर के बाहर स्कूटी खड़ी करते समय अज्ञात बदमाशों ने आंखों में मिर्ची डाल कर नगदी भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए. सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची. पुलिस विभिन्न पहलुओं से अज्ञात बदमाशों की जांच तलाश में जुटी है. पीड़ित को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया.

पुलिस उप अधीक्षक बृजेश सिंह ने बताया कि व्यवसायी की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल कर नकदी छीनने की जानकारी मिली. मौका देखा और मामले की जानकारी ली. व्यवसायी के घर जाने और संदिग्धों के पीछा करने के फुटेज जुटाए. तकनीकी टीम को जांच में लगाया. कोतवाली पुलिस जांच में जुटी है. पुलिस के अनुसार, शहर के ऊपरलापाड़ा निवासी व्यवसायी ओमप्रकाश बजाज (77) के पुत्र गोविंद बजाज ने बताया कि शनिवार रात करीब आठ बजे दुकान से घर लौटे थे. उनके प्लाई का होलसेल का काम है. साथ ही गोल प्याऊ चौराहे के पास रिटेल शॉप भी है. दिन भर के कलेक्शन की नगदी से भरे बैग को एक थैली में रखा था.

घर के बाहर वारदात: पुलिस के अनुसार, ओमप्रकाश स्कूटी से शहर में गोल प्याऊ स्थित दुकान से ऊपरलापाड़ा स्थित मकान के बाहर पहुंचे. स्कूटी खड़ी करने लगे. तभी पीछा करते आए अज्ञात दो से तीन बदमाशों ने ओमप्रकाश की आंख में मिर्ची फेंक दी. व्यवसायी के संभलने से पहले ही बदमाश नगदी भरा थैला छीनकर भाग गए. मिर्ची आंखों में जाने के बाद ओमप्रकाश चिल्लाए तो पत्नी बाहर आई. तब तक बदमाश मौके से भाग चुके थे. सूचना पाकर मोहल्ले के लोग एवं अन्य परिजन भी पहुंचे. लूट की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई. सीआई तुलसीराम मय जाप्ते मौके पर पहुंचे. मामले की जानकारी लेकर संदिग्ध बदमाशों की तलाश में जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई.

पीड़ित को ले गए अस्पताल: इधर, चित्तौड़गढ़ डिप्टी बृजेश सिंह भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली. इस संबंध में उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया. इधर, अचानक बदमाशों के मिर्ची आंखों में डालने तथा नकदी छिनने से ओमप्रकाश बजाज घबरा गए. आंखों में जलन एवं घबराहट की शिकायत होने के कारण उन्हें जिला चिकित्सालय ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी.