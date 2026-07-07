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दरभंगा में बम ब्लास्ट, झोले में था विस्फोटक, दो मजदूर जख्मी

दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले के पतोर थाना क्षेत्र के चंचल नगर गांव में मंगलवार को निर्माणाधीन चहारदीवारी के पास रखे एक संदिग्ध झोला में रखा बम अचानक विस्फोट हो गया. धमाके में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीणों में दहशत फैल गई है.

दरभंगा में ब्लास्ट: जानकारी के अनुसार विस्फोट की चपेट में आने से मजदूरी कर रहे लक्ष्मी पासवान के पुत्र रामबाबू पासवान और श्रीकांत पासवान के पुत्र कमलेश पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तुरंत इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

निर्माणाधीन चहारदीवारी के पास धमाका (ETV Bharat)

पुराना जमीनी विवाद: घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि वहां 4 दिनों से काम चल रहा था. साल 2008 में यह जमीन नेयाज नाम के व्यक्ति से मोहम्मद शाहिद ने खरीदी थी. आरोप है कि नेयाज ने यही जमीन दोबारा किसी दूसरे शख्स के हाथ बेच दी. मंगलवार की सुबह वहां कुछ नहीं था.काम भी बंद था. अचानक धमाके की सूचना मिली, जिसमें एक मजदूर का हाथ डैमेज हुआ है और दूसरे के सिर में गंभीर चोट आई.

"मैंने शिकायत की थी. एफआईआर हुआ था. काम बंद करने की धमकी दी जा रही थी. मैं नहीं था, पता चला कि मेरी जमीन पर बम फटा है. दो मजदूर घायल हुए हैं."- मोहम्मद शाहिद, जमीन के मालिक