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बिहार में सेप्टिक टैंक बना मौत का कुआं! जहरीली गैस से दो मजदूरों की मौत

मुजफ्फरपुर में सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस से दो मजदूरों की मौत हो गई. बचाने उतरा तीसरा मजदूर घायल है. रिपोर्ट- विवेक कुमार.

Muzaffarpur
मुजफ्फरपुर में मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 14, 2026 at 2:58 PM IST

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मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है. जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत हो गई. वहीं, दोनों को बचाने के प्रयास में टैंक में उतरा एक अन्य मजदूर भी गैस की चपेट में आकर घायल हो गया. घटना एसएसपी आवास के समीप की बताई जा रही है.

सेंट्रिंग खोलने टैंक में उतरा था मजदूर
जानकारी के अनुसार, स्थानीय निवासी मुन्ना गुप्ता के नवनिर्मित मकान में करीब 15 दिन पहले सेप्टिक टैंक की ढलाई हुई थी. सोमवार सुबह टैंक के अंदर लगी सेंट्रिंग खोलने के लिए मजदूर सोनू कुमार (अली नेउरा, मीनापुर) टैंक में उतरा. टैंक लंबे समय से बंद होने के कारण उसके अंदर जहरीली गैस जमा होने की आशंका है.

टैंक में उतरते ही सोनू की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर नीचे गिर गया. उसे बचाने के लिए ठेकेदार मोहम्मद जहांगीर भी टैंक में उतर गया. जहरीली गैस की चपेट में आने से दोनों बेहोश होकर टैंक के अंदर गिर पड़े.

बचाने गया तीसरा मजदूर भी गैस की चपेट में

दोनों को बेहोश देख तीसरे मजदूर दिनेश कुमार (सरवदीपुर, बोचहां) ने उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया. इस दौरान वह भी जहरीली गैस की चपेट में आ गया और उसकी तबीयत बिगड़ गई. स्थानीय लोगों और अन्य मजदूरों की मदद से तीनों को टैंक से बाहर निकाला गया। हालांकि, तब तक सोनू कुमार और मोहम्मद जहांगीर की मौत हो चुकी थी.

साला-बहनोई थे मृतक
हादसे में जान गंवाने वाले सोनू कुमार और मोहम्मद जहांगीर आपस में साला-बहनोई बताए जा रहे हैं. दोनों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. गांव में मातम का माहौल है. घायल दिनेश कुमार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

घटना की सूचना मिलते ही सिकंदरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

''प्रथम दृष्टया बंद सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस के कारण दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है. पुलिस निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की भी जांच कर रही है.''- रवि भूषण, थाना प्रभारी, सिकंदरपुर

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