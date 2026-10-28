उन्नाव में निर्माणाधीन मकान का बेसमेंट गिरा, दो मजदूरों की मौत
शटरिंग खोलते समय हुआ हादसा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 3:52 PM IST
उन्नाव: गंगाघाट थाना क्षेत्र में बुधवार को बेसमेंट में दब कर दो मजदूरों की मौत से इलाके में हड़कंप है. आजाद मार्ग स्थित कृष्णा गुप्ता के निर्माणाधीन मकान के बेसमेंट में शटरिंग खोलने का काम चल रहा था, तभी अचानक जीने का मलबा भर-भरा कर गिर गया, जिसमें दो मजदूर दब गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों मजदूरों को बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया, जहां के डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.
गंगाघाट कोतवाली इंचार्ज अजय सिंह ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब 12:14 बजे गंगाघाट थाना को एक सूचना मिली, जिसमें बताया गया कि रायल सिटी सोसाइटी में निर्माणाधीन मकान के बेसमेंट में बने जीने की शटरिंग खोली जा रही थी. तभी जीने का मलबा गिरने से दो मजदूर दब गए हैं.
सूचना के बाद गंगाघाट थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कराया, साथ ही राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) को भी सूचना दी गई. दोनों टीमों ने संयुक्त रुप से कार्रवाई कर दोनों मजदूरों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां के डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.
फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. मृतक मजदूरों की पहचान, उनके मूल निवास और हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही पूरी जानकारी स्पष्ट हो सकेगी.