सरिया उद्योग में मजदूरों पर पलटी क्रेन, 2 की मौत, 3 घायल, जानें कैसे हुआ ये हादसा

ऊना: औद्योगिक क्षेत्र गगरेट में सोमवार सुबह सरिया उद्योग में एक भीषण सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. ये हादसा न केवल औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करता है, बल्कि श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर उद्योग प्रबंधन की जिम्मेदारियों पर भी गंभीर चिंतन की मांग करता है.

घटना के बाद उद्योग क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और सहकर्मी मजदूरों में दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. ये दर्दनाक घटना एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों का सही ढंग से पालन हो रहा है या नहीं. दरअसल ये हादसा उस समय आया जब सरिया उद्योग में क्रेन स्क्रैप उठा रही थी.

अचानक पलट गई क्रेन

स्क्रैप उठाने के लिए लगी क्रेन अचानक पलट गई. क्रेन के पलटते ही उस पर लदा भारी स्क्रैप नीचे काम कर रहे मजदूरों पर गिर गया, जिससे वहां काम कर रहे पांच मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल गगरेट पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दो मजदूरों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान शंभू मुशहर निवासी पश्चिमी चंपारण और मुन्ना कुमार निवासी रोहतास, बिहार के रूप में हुई है.