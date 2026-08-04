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11 केवी लाइन की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत, बिलासपुर के कस्तूरबा नगर की घटना

11 केवी लाइन की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत, बिलासपुर के कस्तूरबा नगर की घटना

2 LABOURERS DIED DUE TO SHOCK
11 केवी लाइन की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 4, 2026 at 10:20 PM IST

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बिलासपुर: सिविल लाइन थाना इलाके के कस्तूरबा नगर में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसे में 2 मजदूरों की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई. हादसा उस वक्त हुआ जब निर्माणाधीन मकान की छत पर काम के दौरान 2 मजदूर 11 केवी लाइन की टच कर गए. हाईटेंशन वायर की चपेट में आते ही दोनों अचेत हो गए. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया.

11 केवी लाइन की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत

हादसे की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस की मदद से दोनों शवों को वहां से हटाया गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 4 बजे कस्तूरबा नगर स्थित अनूप सिंह के निर्माणाधीन मकान में छत पर काम चल रहा था. इसी दौरान वहां मजदूरी कर रहे 2 युवक अचानक मकान के बेहद करीब से गुजर रहे 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आ गए. तेज करंट लगते ही दोनों गंभीर रूप से झुलस गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

11 केवी लाइन की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत (Etv Bharat)

दोनों मजदूरों की मौत 11केवी के हाईटेंशन वायर की चपेट में आने से हुआ है. दोनों मजदूरों की मौत मौके पर ही हो गई: तिलेश्वर प्रसाद यादव, सीएसपी, सिविल लाइन

हादसे के बाद इलाके में पसरा मातम

पुलिस ने बताया कि जब वो घटनास्थल पर पहुंचे तो एक युवक का शव मकान की छत पर पड़ा था, जबकि दूसरा युवक करंट लगने के बाद दीवार के सहारे बिजली लाइन के पास लटका हुआ था. दोनों की स्थिति देखकर मौके पर मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. पुलिस ने मृतकों की पहचान भूपेंद्र साहू 45 वर्ष, पिता लखन लाल साहू तथा रवि बंजारे 40 वर्ष, निवासी अशोक नगर, डीएलएस कॉलेज के पास सरकंडा के रूप में की.

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों मजदूर निर्माण कार्य के लिए मौके पर पहुंचे थे और काम के दौरान हादसे का शिकार हो गए. घटना के बाद पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई पूरी कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि निर्माणाधीन मकान के पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के बीच सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं. यदि लापरवाही सामने आती है तो संबंधित पक्षों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर निर्माण स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और हाईटेंशन बिजली लाइनों के आसपास काम करने के दौरान आवश्यक सावधानियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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