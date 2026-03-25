ETV Bharat / state

बलिया में पुल पर लोहे का ढांचा गिरने से दो मजदूरों की मौत; सरयू नदी पर बन रहा पुल, एक मजदूर अस्पताल में भर्ती

अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश शुक्ला ने बताया कि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

बलिया में पुल पर लोहे का ढांचा गिरा
बलिया में पुल पर लोहे का ढांचा गिरा (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 5:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलिया : यूपी के बलिया में सरयू नदी पर बन रहे एक पुल के निर्माण के दौरान बुधवार को हादसा हो गया. उभांव थाना क्षेत्र स्थित तुर्तीपार पुल का निर्माण कार्य चल रहा था. इस दौरान लोहे का एक भारी ढांचा नीचे गिर गया.

मलबे में नीचे दबने से दो मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना के बाद मौके पर पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे. घायल मजदूर को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है.

अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश शुक्ला ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

बलिया जिले के बेल्थरा रोड सरयू नदी के तुर्तीपार पुल पर बुधवार सुबह 10 बजे के आस-पास एक दर्दनाक हादसा हो गया. अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश शुक्ला ने बताया कि तुर्तीपार पुल के निर्माणाधीन पिलर का सरिया का ढांचा गिर जाने से तीन लोगों की चोट आई थी. तत्काल तीनों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां दो मजदूरों की मौत हो गई.

उन्होंने बताया कि मजदूर पप्पू और अमित की मौत हो गई है. दोनों मजदूर लखीमपुर खीरी जिले के रहने वाले थे. उन्होंने बताया कि एक घायल मजदूर को बेहतर इलाज के लिये सदर अस्पताल बलिया में भर्ती कराया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है.

उन्होंने बताया कि घायल मजदूर की स्थिति ठीक है. इसमें मौके पर सीओ और एसडीएम भी गये हैं. अधिकारी सारी चीजों की गहराई से जांच कर रहे हैं कि कैसे और किन परिस्थितियों में यह घटना हुई है. उन्होंने बताया कि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

जेसीबी की मदद से सरिया हटाकर पुलिस ने दोनों मजदूरों के शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है. घायल मजदूर जुगूल पीलीभीत का निवासी बताया गया है.


यह भी पढ़ें : चंदौली में रेल रूट पर गिरा निर्माणाधीन पुल का स्लैब; एक मजदूर घायल

TAGGED:

BALIYA NEWS
TWO KILLED STRUCTURE COLLAPSES
TWO LABORERS DIED IN BALLIA
BALIYA BRIDGE STRUCTURE COLLAPSES
BALIYA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.