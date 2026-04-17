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जयपुर में सफाई के लिए सीवरेज टैंक में उतरे दो मजदूर, जहरीली गैस ने ली दोनों की जान

जयपुर: विकास के लंबे चौड़े दावों और आधुनिक मशीनों के दौर के बीच राजधानी जयपुर की शुक्रवार की यह घटना शर्मनाक है. राजधानी में सीवरेज टैंक में सफाई करने उतरे दो मजदूरों की मौत की घटना सामने आई है. नगर निगम के झोटवाड़ा जोन क्षेत्र में सीवरेज टैंक में जहरीली गैस से दो सफाईकर्मियों की मौत हो गई. मामले की सूचना मिलते ही करधनी थाना पुलिस पहुंची और उन्हें कावंटिया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मामले की जानकारी मिलते ही नगर निगम के अधिकारी और वाल्मीकि सफाई कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया भी कावंटिया अस्पताल पहुंचे. उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और चेताया कि मांगें माने जाने तक मृतकों का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया जाएगा.

करधनी थाना अधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि झोटवाड़ा जोन क्षेत्र में शुक्रवार को दो मजदूर सीवरेज टैंक में उतरकर सफाई कर रहे थे. टैंक में जहरीली गैस बनने और दम घुटने से उनकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. हादसे के बाद मौके पर भीड़ हो गई. दोनों मजदूरों को कावंटिया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपेंगे. हादसे में जयपुर की पुरानी बस्ती निवासी अजय और बनीपार्क निवासी रामबाबू की मौत हुई है. पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. घटना को लेकर ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है. कहा जा रहा है कि सीवर मेनहोल की सफाई के दौरान ठेकेदार की ओर से बिना सुरक्षा उपकरणों के काम करवाए जाने से मीथेन गैस के प्रभाव में आने से अजय और रामबाबू की मौत हुई है.

नगर निगम के कमिश्नर कसेरा बोले (ETV Bharat Jaipur)

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लापरवाही की जांच: नगर निगम कमिश्नर ओम कसेरा ने बताया कि पूरे मामले में लापरवाही हुई है. जांच करवाएंगे कि किस स्तर पर लापरवाही की गई. ठेकेदार की लापरवाही को लेकर भी जांच करवाएंगे. ठेकेदार के स्तर पर सुरक्षा कवच कर्मचारियों को दिए गए थे या नहीं, इसका भी पता लगा रहे हैं. सारे तथ्य सामने लाएंगे. कॉन्ट्रेक्ट के हिसाब से ठेकेदार को जो एसओपी फॉलो करनी चाहिए थी, वह की या नहीं, इसकी भी जांच कराएंगे. जांच के बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि किसकी गलती थी. जिस स्तर पर भी लापरवाही की गई, उसके खिलाफ एक्शन होगा. नगर निगम स्टाफ की भी गलती पाई जाएगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. प्रयास करेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो.