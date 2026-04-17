जयपुर में सफाई के लिए सीवरेज टैंक में उतरे दो मजदूर, जहरीली गैस ने ली दोनों की जान
वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने जिम्मेदार ठेकेदार और अधिकारियों की गिरफ्तारी, मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी और एक करोड़ मुआवजे की मांग की.
Published : April 17, 2026 at 7:39 PM IST
जयपुर: विकास के लंबे चौड़े दावों और आधुनिक मशीनों के दौर के बीच राजधानी जयपुर की शुक्रवार की यह घटना शर्मनाक है. राजधानी में सीवरेज टैंक में सफाई करने उतरे दो मजदूरों की मौत की घटना सामने आई है. नगर निगम के झोटवाड़ा जोन क्षेत्र में सीवरेज टैंक में जहरीली गैस से दो सफाईकर्मियों की मौत हो गई. मामले की सूचना मिलते ही करधनी थाना पुलिस पहुंची और उन्हें कावंटिया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मामले की जानकारी मिलते ही नगर निगम के अधिकारी और वाल्मीकि सफाई कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया भी कावंटिया अस्पताल पहुंचे. उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और चेताया कि मांगें माने जाने तक मृतकों का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया जाएगा.
करधनी थाना अधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि झोटवाड़ा जोन क्षेत्र में शुक्रवार को दो मजदूर सीवरेज टैंक में उतरकर सफाई कर रहे थे. टैंक में जहरीली गैस बनने और दम घुटने से उनकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. हादसे के बाद मौके पर भीड़ हो गई. दोनों मजदूरों को कावंटिया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपेंगे. हादसे में जयपुर की पुरानी बस्ती निवासी अजय और बनीपार्क निवासी रामबाबू की मौत हुई है. पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. घटना को लेकर ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है. कहा जा रहा है कि सीवर मेनहोल की सफाई के दौरान ठेकेदार की ओर से बिना सुरक्षा उपकरणों के काम करवाए जाने से मीथेन गैस के प्रभाव में आने से अजय और रामबाबू की मौत हुई है.
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लापरवाही की जांच: नगर निगम कमिश्नर ओम कसेरा ने बताया कि पूरे मामले में लापरवाही हुई है. जांच करवाएंगे कि किस स्तर पर लापरवाही की गई. ठेकेदार की लापरवाही को लेकर भी जांच करवाएंगे. ठेकेदार के स्तर पर सुरक्षा कवच कर्मचारियों को दिए गए थे या नहीं, इसका भी पता लगा रहे हैं. सारे तथ्य सामने लाएंगे. कॉन्ट्रेक्ट के हिसाब से ठेकेदार को जो एसओपी फॉलो करनी चाहिए थी, वह की या नहीं, इसकी भी जांच कराएंगे. जांच के बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि किसकी गलती थी. जिस स्तर पर भी लापरवाही की गई, उसके खिलाफ एक्शन होगा. नगर निगम स्टाफ की भी गलती पाई जाएगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. प्रयास करेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो.
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जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग: मामले की जानकारी मिलते ही वाल्मीकि सफाई कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया भी कावंटिया अस्पताल पहुंचे. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, सीवरेज टैंक में किसी व्यक्ति को उतारने पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी कर्मचारियों को सीवरेज टैंक में उतारा गया. डंडोरिया ने कहा कि जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई की जाए. वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने इस दुर्घटना को गंभीर लापरवाही बताते हुए जिम्मेदार ठेकेदार और नगर निगम के संबंधित अधिकारियों (JEN, AEN, XEN) की गिरफ्तारी, मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी और एक-एक करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की. भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त आदेश की मांग भी की. डंडोरिया ने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो जयपुर सहित पूरे राजस्थान में सफाई कार्य का बहिष्कार किया जाएगा. मांगें माने जाने तक मृतकों का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया जाएगा.
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कमिश्नर को लिखा पत्र: संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ नगर निगम जयपुर के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने मृतक अजय और रामबाबू के परिजनों को मुआवजा दिलवाने और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की. डंडोरिया ने निगम आयुक्त को पत्र लिखा कि झोटवाड़ा जोन में शेखावत मार्ग निवारू रोड वार्ड नं. 24 में सीवर ठेकेदार की ओर से अजय और रामबाबू से बिना सुरक्षा मानक उपकरण दिए सीवर मेन होल की सफाई कराई जा रही थी. अचानक मीथेन गैस सीवर चेंबर में आने से कर्मचारियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई. पूर्व में भी यूनियन प्रशासन को अवगत करा चुका कि निगम के ठेकेदार बिना सुरक्षा उपकरणों के सफाई कार्य करवाते हैं. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार, ठेकेदार और नगर निगम जयपुर के JEN, AEN और XEN केवल कागजों में ही खानापूर्ति कर वाल्मीकि समाज के युवकों के साथ मौत का खेल खेल रहे हैं.
संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ की मांगें
- जिम्मेदार ठेकेदार सम्बंधित JEN, AEN और XEN को गिरफ्तार किया जाए
- मृतक के परिजन को एक-एक नौकरी सरकारी दी जाए
- मृतक के परिजनों को एक-एक करोड़ आर्थिक मुआवजा दिया जाए
- भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृति नहीं हो, इसके लिए निगम सख्त आदेश दें
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