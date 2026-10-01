ETV Bharat / state

पटना में करंट लगने से दो मजदूरों की मौत, खेत में बिछाए नंगे तार से हुआ हादसा

पटना में करंट लगने से दो मजदूरों की मौत, खेत में काम करने के दौरान बिजली के तार के चपेट में आए. रिपोर्ट-राजेश कुमार

laborers died in Patna
फुलवारी शरीफ में मजदूरों की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 1, 2026 at 11:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: राजदानी पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर फरीदपुर पंचायत के कोरा गांव में करंट लगने से दो मजदूरों की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और गांव में शोक का माहौल है.

खेत में बिछे थे नंगे तार

जानकारी के अनुसार, जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा के लिए खेत के आसपास कथित तौर पर नंगा बिजली का तार बिछाया गया था. उसी रास्ते से गुजरते समय दोनों मजदूर करंट की चपेट में आ गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई.

एक मजदूर की हुई पहचान

मृतकों में एक की पहचान 19 वर्षीय चिंटु कुमार, पिता दीना मोची के रूप में हुई है. वह स्थानीय मजदूर था. दूसरे मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. बताया जा रहा है कि वह करीब 40 वर्ष का बाहरी मजदूर था जो ग्रीन सिटी में काम करता था और बुधवार शाम मजदूरी की तलाश में इलाके में आया था.

जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही फुलवारी शरीफ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल नौबतपुर व जानीपुर पुलिस पूरी छानबीन में जुटी हुई है.

मौके पर पहुंचे भाकपा माले के प्रखंड सचिव

पुलिस की जांच के बाद ही खेत में नंगा तार बिछाए जाने की वास्तविक स्थिति और जिम्मेदार लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी. ग्रामीणों में खेतों में इस तरह नंगे तार लगाने को लेकर चिंता बनी हुई है. भाकपा माले के प्रखंड सचिव गुरुदेव दास ने दोनों मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पार्टी मृतक परिवारों के साथ खड़ी है.

"इस दुख की घड़ी में भाकपा माले मृतक परिवारों के साथ खड़ी है. सरकार से दोनों मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है."-गुरुदेव दास, प्रखंड सचिव, भाकपा माले

कड़ी कानूनी कार्रवाई की अपील

स्थानीय समाजसेवी गुरुदेव दास ने सरकार से दोनों मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है. साथ ही उन्होंने नंगे तार बिछाने के मामले की गहन जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है.

ये भी पढ़ें-

मोहर्रम जुलूस के दौरान गयाजी में बड़ा हादसा, हाईटेंशन लाइन से टकराया ताजिया, चार झुलसे

बिहार में 60 मजदूरों से भरी बस में दौड़ गई करंट, पति-पत्नी की मौत, कई घायल

TAGGED:

ELECTROCUTION IN PATNA
ELECTROCUTION IN PHULWARI SHARIF
पटना में मजदूरों की मौत
फुलवारी शरीफ में मजदूरों की मौत
LABORERS DIED IN PATNA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.