प्रयागराज सेप्टिक टैंक में उतरे दो मजदूरों की मौत; जहरीली मीथेन गैस से दम घुटने से हादसा
पुलिस दोनों की शिनाख्त के प्रयास कर रही है. स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 2:28 PM IST
प्रयागराज: जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया है. डेज मेडिकल के पास सेप्टिक टैंक की सफाई कर रहे दो मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई है. टैंक में सफाई करने उतरे दोनों मजदूर जहरीली मीथेन गैस की चपेट में आ गए, जिससे उनकी जान चली गई. घटना शुक्रवार दोपहर की है.
जानकारी के मुताबिक, गणेशगंज डेरी नेवादा समोगर के पास धर्मेंद्र केसरवानी का निर्माणाधीन मकान है. इसी मकान में बने सेप्टिक टैंक में शुक्रवार दोपहर दो मजदूर उतरे थे. यह टैंक 15 दिनों से बंद था, जिससे जहरीली गैस पैदा हो गई. इसी जहरीली गैस ने दोनों मजदूरों की जान ले ली.
हादसे की सूचना मिलते ही एसीपी करछना, औद्योगिक थाना क्षेत्र की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं. राहत और बचाव अभियान चलाया गया. दोनों मजदूरों को टैंक से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी.
पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. दोनों मृतकों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है. पुलिस दोनों की शिनाख्त के प्रयास कर रही है. स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि इनके बारे में कुछ जानकारी मिल सके.
मामले पर जानकारी देते हुए औद्योगिक थाना प्रभारी (SHO) कुशल कुमार तिवारी ने बताया कि स्थल पर पहुंचकर जांच की गई तो पता चला कि सेप्टिक टैंक में काम करने उतरे दोनों मजदूर मीथेन गैस के रिसाव के कारण सफोकेशन (दम घुटने) का शिकार हो गए, जिससे उनकी मौत हो गई.
थाना प्रभारी ने बताया कि मृतकों के नाम और पते की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई और मामले की जांच कर रही है. जल्द ही इनके परिजनों का पता लगाया जाएगा.
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