ETV Bharat / state

प्रयागराज सेप्टिक टैंक में उतरे दो मजदूरों की मौत; जहरीली मीथेन गैस से दम घुटने से हादसा

पुलिस दोनों की शिनाख्त के प्रयास कर रही है. स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दो मजदूरों की मौत.
सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दो मजदूरों की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 2:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया है. डेज मेडिकल के पास सेप्टिक टैंक की सफाई कर रहे दो मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई है. टैंक में सफाई करने उतरे दोनों मजदूर जहरीली मीथेन गैस की चपेट में आ गए, जिससे उनकी जान चली गई. घटना शुक्रवार दोपहर की है.

जानकारी के मुताबिक, गणेशगंज डेरी नेवादा समोगर के पास धर्मेंद्र केसरवानी का निर्माणाधीन मकान है. इसी मकान में बने सेप्टिक टैंक में शुक्रवार दोपहर दो मजदूर उतरे थे. यह टैंक 15 दिनों से बंद था, जिससे जहरीली गैस पैदा हो गई. इसी जहरीली गैस ने दोनों मजदूरों की जान ले ली.

हादसे की सूचना मिलते ही एसीपी करछना, औद्योगिक थाना क्षेत्र की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं. राहत और बचाव अभियान चलाया गया. दोनों मजदूरों को टैंक से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी.

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. दोनों मृतकों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है. पुलिस दोनों की शिनाख्त के प्रयास कर रही है. स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि इनके बारे में कुछ जानकारी मिल सके.

मामले पर जानकारी देते हुए औद्योगिक थाना प्रभारी (SHO) कुशल कुमार तिवारी ने बताया कि स्थल पर पहुंचकर जांच की गई तो पता चला कि सेप्टिक टैंक में काम करने उतरे दोनों मजदूर मीथेन गैस के रिसाव के कारण सफोकेशन (दम घुटने) का शिकार हो गए, जिससे उनकी मौत हो गई.

थाना प्रभारी ने बताया कि मृतकों के नाम और पते की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई और मामले की जांच कर रही है. जल्द ही इनके परिजनों का पता लगाया जाएगा.

यह भी पढे़ं: कांवड़ यात्रा पर CM योगी बोले- यह समरसता का महापर्व; उपद्रवियों पर जीरो टॉलरेंस से कार्रवाई

TAGGED:

TWO LABORERS DIE FROM TOXIC NAINI
SEPTIC TANK GAS IN NAINI PRAYAGRAJ
TWO LABORERS DIED PRAYAGRAJ NAINI
जहरीली गैस से 2 मजदूरों की मौत
PRAYAGRAJ LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.