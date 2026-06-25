ETV Bharat / state

संभल में जहरीली गैस से दो मजदूरों की मौत; एक को बचाने में दूसरे की गई जान

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी और पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. दोनों शवों को बाहर निकाला गया.

संभल में जहरीली गैस से दो मजदूरों की मौत.
संभल में जहरीली गैस से दो मजदूरों की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 1:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

संभल: बहजोई थाना क्षेत्र के एक रासई मिल में जहरीली गैस की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत हो गई है. दुर्घटना मक्के से नमी हटाने वाली मशीन में हुई. एक मजदूर के बेहोश होने के बाद उसे बचाने के लिए दूसरा मजदूर नीचे उतरा तो जहरीली गैस से उसकी भी जान चली गई.

मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मजदूरों के शवों को बाहर निकाला. मजदूरों की पहचान विजयपाल और ओमपाल के रूप में हुई है. दोनों जनपद मुरादाबाद के निवासी थे. पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई. (Video Credit: ETV Bharat)

संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया की जनपद संभल के बहजोई थाना क्षेत्र स्थित एसआर राइस मिल में कल देर रात लगभग 2:30 बजे एक दुर्घटना हुई है. यहां मक्के की नमी (मॉइश्चर) हटाने वाली फैक्ट्री में एक व्यक्ति टैंक/चैंबर के अंदर उतरा, जहां विषैली गैस के प्रभाव से वह बेहोश हो गया. उसे बचाने के लिए दूसरा व्यक्ति अंदर उतरा लेकिन उसकी भी मौके पर मौत हो गई.

इसके बाद किसी अन्य व्यक्ति ने उन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी और पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. दोनों शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है.

घटनास्थल पर कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है. फैक्ट्री मालिक से पूछताछ और वार्ता की जा रही है. मामले में आवश्यक साक्ष्य संकलित कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: पूर्वी यूपी में हीट वेव का कहर जारी; 3 दिन में मानसून की पहली बारिश की संभावना बढ़ी

TAGGED:

TWO KILLED IN SAMBHAL NEWS
TWO LABORERS DIE DUE TO TOXIC GAS
TWO LABORERS DIE TOXIC GAS SAMBHAL
SAMBHAL LABORERS KILLED FROM GAS
SAMBHAL LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.